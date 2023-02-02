Содержание вредных веществ в реках Кизеловского угольного бассейна превышено в десятки раз

Краевые власти намерены решать проблему территории КУБа совместно с коллегами из Москвы Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Кизеловском угольном бассейне (КУБ, Пермский край), получившем негласное название «уральская Припять», химическими веществами отравлены 14 рек. Предельно допустимая концентрация в них алюминия, бериллия и марганца превышена в десятки раз, а железа — в сотни раз. Информация приведена в докладе о перспективах ликвидации экологических последствий ведения горных работ на территории КУБа. Презентация размещена на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Загрязнение, превышение предельно допустимой концентрации: алюминий до 51 ПДК; марганец — до 61 ПДК; бериллий — до 87 ПДК; железо — до 1573 ПДК», — говорится в докладе. Влиянию вредных веществ, по данным минприроды Прикамья, подвержены 1,3 млн человек, а площадь земель, загрязненных вредными веществами.

Все указанные химические вещества наносят опасный вред организму человека. Так, бериллий в большом количестве вызывает тяжелые болезни легких, а марганец отрицательно влияет на центральную нервную систему. Бороться с экологическим бедствием краевые власти намерены совместно с коллегами из федерального центра. Об этом на днях заявил губернатор Пермского края.

План мероприятий, отраженный в докладе минприроды Пермского края, предусматривает обследование территории Кизеловского угольного бассейна и выполнение работ по ликвидации шахтных изливов. Экологическая проблема в КУБе возникла после закрытия здесь угольных шахт.

Власти Пермского края в течение нескольких лет безуспешно пытались ее решить. Так, в 2012 году экс-губернатор края Виктор Басаргин создал отдельное министерство, которое занималось исключительно вопросом территории. Закрытие шахт привело к социально-экономическому упадку в городах, рядом с которыми велась добыча породы. Из-за этого территория получила негласное название «уральская Припять».

Из-за высокой концентрации железа берега рек территории Кизеловского угольного бассейна стали рыжими Скрин с сайта министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края