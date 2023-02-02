В Курганской области разыскивают немого мужчину. Фото

03 февраля 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 31 января 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области разыскивают немого мужчину. О его местонахождение ничего не известно с 31 января, передают зауральские поисковики. «Пропал Лукутин Сергей Николаевич, 32 года (1991 г. р.). С 31 января его местонахождение неизвестно. Может находиться в Кургане и Курганской области. Инвалид — немой», — указано в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 175 см, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в темно-коричневый пуховик, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, белые кроссовки с черными вставками и черную вязаную шапку. О том, что в регионе искали мужчину, который уехал на работу в другой округ, URA.RU писало ранее. По словам родственников, чтобы найти человека, они прибегали к помощи экстрасенсов.

На территории Курганской области разыскивают немого мужчину. О его местонахождение ничего не известно с 31 января, передают зауральские поисковики. «Пропал Лукутин Сергей Николаевич, 32 года (1991 г. р.). С 31 января его местонахождение неизвестно. Может находиться в Кургане и Курганской области. Инвалид — немой», — указано в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 175 см, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в темно-коричневый пуховик, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, белые кроссовки с черными вставками и черную вязаную шапку. О том, что в регионе искали мужчину, который уехал на работу в другой округ, URA.RU писало ранее. По словам родственников, чтобы найти человека, они прибегали к помощи экстрасенсов.