02 февраля 2023
01 февраля 2023

В Курганской области разыскивают немого мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, праздник, каникулы, елочная игрушка, украшение города, новый год, зима, выходные, новогоднее дерево, новогоднее офрмление
Мужчина пропал 31 января 2023 года Фото:

На территории Курганской области разыскивают немого мужчину. О его местонахождение ничего не известно с 31 января, передают зауральские поисковики.

«Пропал Лукутин Сергей Николаевич, 32 года (1991 г. р.). С 31 января его местонахождение неизвестно. Может находиться в Кургане и Курганской области. Инвалид — немой», — указано в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины — 175 см, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в темно-коричневый пуховик, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, белые кроссовки с черными вставками и черную вязаную шапку.

О том, что в регионе искали мужчину, который уехал на работу в другой округ, URA.RU писало ранее. По словам родственников, чтобы найти человека, они прибегали к помощи экстрасенсов.

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На территории Курганской области разыскивают немого мужчину. О его местонахождение ничего не известно с 31 января, передают зауральские поисковики. «Пропал Лукутин Сергей Николаевич, 32 года (1991 г. р.). С 31 января его местонахождение неизвестно. Может находиться в Кургане и Курганской области. Инвалид — немой», — указано в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 175 см, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в темно-коричневый пуховик, синюю рубашку в клетку, черные джинсы, белые кроссовки с черными вставками и черную вязаную шапку. О том, что в регионе искали мужчину, который уехал на работу в другой округ, URA.RU писало ранее. По словам родственников, чтобы найти человека, они прибегали к помощи экстрасенсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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