02 февраля 2023

Бастрыкин потребовал доклад по делу о картонных квартирах для челябинских сирот

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Пресс-тур по новым домам
Дети-сироты получили счета на 35 тысяч рублей за аренду хлипких квартир Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследование дела о завышенной стоимости аренды хлипких квартир для детей-сирот в Чесме. Об этом сообщается на сайте СКР.

«В ряде средств массовой информации сообщалось о незаконных действиях ответственных лиц при выставлении счетов указанной категории граждан за коммунальные услуги. […] Глава ведомства поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению», — говорится в сообщении СК.

Решетникову поручено предоставить доклад по расследованию дела о бездействии чиновников при предоставлении жилья детям-сиротам в Чесменском районе. Сообщается также, что СК расследует дело о злоупотреблении полномочиями, поскольку дома для детей-сирот не были приведены в нормативное техническое состояние.

«Народный фронт» сообщал, что детям-сиротам из Чесмы выдали в аренду квартиры, утепленные коробками из-под сока. За это жилье им пришли счета по 35 тысяч рублей. Ранее сироты Чесмы уже судились с властями из-за непригодного жилья, утепленного коробками и строительным мусором. Было открыто уголовное дело в отношении начальника районного управления экономики и недвижимости Марины Барановой.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследование дела о завышенной стоимости аренды хлипких квартир для детей-сирот в Чесме. Об этом сообщается на сайте СКР. «В ряде средств массовой информации сообщалось о незаконных действиях ответственных лиц при выставлении счетов указанной категории граждан за коммунальные услуги. […] Глава ведомства поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению», — говорится в сообщении СК. Решетникову поручено предоставить доклад по расследованию дела о бездействии чиновников при предоставлении жилья детям-сиротам в Чесменском районе. Сообщается также, что СК расследует дело о злоупотреблении полномочиями, поскольку дома для детей-сирот не были приведены в нормативное техническое состояние. «Народный фронт» сообщал, что детям-сиротам из Чесмы выдали в аренду квартиры, утепленные коробками из-под сока. За это жилье им пришли счета по 35 тысяч рублей. Ранее сироты Чесмы уже судились с властями из-за непригодного жилья, утепленного коробками и строительным мусором. Было открыто уголовное дело в отношении начальника районного управления экономики и недвижимости Марины Барановой.
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