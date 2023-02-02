Бастрыкин потребовал доклад по делу о картонных квартирах для челябинских сирот

Дети-сироты получили счета на 35 тысяч рублей за аренду хлипких квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о расследование дела о завышенной стоимости аренды хлипких квартир для детей-сирот в Чесме. Об этом сообщается на сайте СКР.

«В ряде средств массовой информации сообщалось о незаконных действиях ответственных лиц при выставлении счетов указанной категории граждан за коммунальные услуги. […] Глава ведомства поручил следователям установить конкретных должностных лиц, ответственных за нарушение прав сирот, и принять меры к их скорейшему восстановлению», — говорится в сообщении СК.

Решетникову поручено предоставить доклад по расследованию дела о бездействии чиновников при предоставлении жилья детям-сиротам в Чесменском районе. Сообщается также, что СК расследует дело о злоупотреблении полномочиями, поскольку дома для детей-сирот не были приведены в нормативное техническое состояние.

«Народный фронт» сообщал, что детям-сиротам из Чесмы выдали в аренду квартиры, утепленные коробками из-под сока. За это жилье им пришли счета по 35 тысяч рублей. Ранее сироты Чесмы уже судились с властями из-за непригодного жилья, утепленного коробками и строительным мусором. Было открыто уголовное дело в отношении начальника районного управления экономики и недвижимости Марины Барановой.