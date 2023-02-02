Sabah: НАТО осталось договориться с одной страной, чтобы начать войну с РФ

НАТО будет принуждать Турцию к войне с Россией, считает аналитик Берджан ТутарюФото: Министерство обороны Великобритании
НАТО будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал турецкий аналитик Берджан Тутарю.
«НАТО оставалось в стороне военного конфликта благодаря решительному вето Германии и Турции. Германия согласилась отправить танки Киеву. Теперь все взгляды будут обращены на Турцию», — пишет Берджан Тутарю в своей статье для Sabah.
По его данным, НАТО уже подготовило три плана действия, которые будут представлены на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Эти документы должны убедить все страны Североатлантического альянса вступить в войну с Россией.
Германия пообещала передать Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам, имеющим в наличии это вооружение, поставить его ВСУ. Берлин планирует отправить танки до конца марта. Всего Запад пообещал Украине 120-140 танков, речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Европа ведет переговоры с США о поставках Киеву американских истребителей F-16.
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НАТО будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал турецкий аналитик Берджан Тутарю. «НАТО оставалось в стороне военного конфликта благодаря решительному вето Германии и Турции. Германия согласилась отправить танки Киеву. Теперь все взгляды будут обращены на Турцию», — пишет Берджан Тутарю в своей статье для Sabah. По его данным, НАТО уже подготовило три плана действия, которые будут представлены на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Эти документы должны убедить все страны Североатлантического альянса вступить в войну с Россией. Германия пообещала передать Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам, имеющим в наличии это вооружение, поставить его ВСУ. Берлин планирует отправить танки до конца марта. Всего Запад пообещал Украине 120-140 танков, речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Европа ведет переговоры с США о поставках Киеву американских истребителей F-16.