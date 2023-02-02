Бастрыкин запросил доклад о ненадлежащем оказании медпомощи в Кургане

03 февраля 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Курганские следователи ранее возбудили уголовное дело по статье о халатности врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Курганской области. В приемную обратились местные жительницы, указано в telegram-канале ведомства. «Заявительницы рассказали о ненадлежащем оказании медпомощи в [Курганском] областном перинатальном центре. По их мнению, действия медперсонала привели к рождению мертвых детей либо приобретению новорожденными тяжелых заболеваний. Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу», — говорится в сообщении. Дело было поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства. Главе регионального следственного управления поручено предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. О том, что в Кургане 25 женщин написали жалобу президенту России Владимиру Путину на медиков перинатального центра, URA.RU писало ранее. Они утверждают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах. Главный инициатор обращения позже отказалась от встречи с главой депздрава Зауралья.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Курганской области. В приемную обратились местные жительницы, указано в telegram-канале ведомства. «Заявительницы рассказали о ненадлежащем оказании медпомощи в [Курганском] областном перинатальном центре. По их мнению, действия медперсонала привели к рождению мертвых детей либо приобретению новорожденными тяжелых заболеваний. Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу», — говорится в сообщении. Дело было поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства. Главе регионального следственного управления поручено предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. О том, что в Кургане 25 женщин написали жалобу президенту России Владимиру Путину на медиков перинатального центра, URA.RU писало ранее. Они утверждают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах. Главный инициатор обращения позже отказалась от встречи с главой депздрава Зауралья.