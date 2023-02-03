WSJ: украинские солдаты не понимают, за что гибнут в Бахмуте

03 февраля 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Колоссальные потери украинской армии в Бахмуте деморализуют солдат, передает The Wall Street Journal Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Бахмут (Артемовск). Об этом рассказал журналист американской газеты The Wall Street Journal Ян Ловетт. Сейчас отступление кажется для них неизбежным. «Город почти окружен. Его невероятно сложно защитить. Жертвы огромные. В чем смысл? Что касается всех солдат, которые занимают эти позиции — по крайней мере, тех, с кем я разговаривал, — все они говорят, что мы должны отступить. Никто не понимает, за что гибнет столько солдат», — цитирует украинского военного Ян Ловетт в своем материале. Военный заявил журналисту, что такие масштабные потери разрушают боевой дух и деморализуют армию на этом участке. Украинские военные были отправлены под Бахмут (Артемовск) без необходимой подготовки и без вооружения. Солдатам не выдали даже дрова и продовольствие, передает «Национальная служба новостей». Помощник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город находится в оперативном окружении, передает RT. Для украинской армии осталась последняя дорога из Часова Яра, через которую они могут получать подкрепление. Когда российская армия перекроет этот путь, украинские военные будут вынуждены отступить, считает советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Бахмут (Артемовск). Об этом рассказал журналист американской газеты The Wall Street Journal Ян Ловетт. Сейчас отступление кажется для них неизбежным. «Город почти окружен. Его невероятно сложно защитить. Жертвы огромные. В чем смысл? Что касается всех солдат, которые занимают эти позиции — по крайней мере, тех, с кем я разговаривал, — все они говорят, что мы должны отступить. Никто не понимает, за что гибнет столько солдат», — цитирует украинского военного Ян Ловетт в своем материале. Военный заявил журналисту, что такие масштабные потери разрушают боевой дух и деморализуют армию на этом участке. Украинские военные были отправлены под Бахмут (Артемовск) без необходимой подготовки и без вооружения. Солдатам не выдали даже дрова и продовольствие, передает «Национальная служба новостей». Помощник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город находится в оперативном окружении, передает RT. Для украинской армии осталась последняя дорога из Часова Яра, через которую они могут получать подкрепление. Когда российская армия перекроет этот путь, украинские военные будут вынуждены отступить, считает советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.