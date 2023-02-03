Миллионы, украденные из тюменского банка, закопали в московском парке

03 февраля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В юго-западном лесопарке Москвы были закопаны 100 тыс. евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть денег, украденных Инессой Бранденбург из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, были закопаны в одном из парков Москвы. Там был обнаружен пакет, в котором находилось 100 тыс. евро. Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором находится журналист URA.RU. По данным ЦБ РФ на 3 февраля 2023 года, эта сумма эквивалентна 7 млн 695 тыс. рублей. «У пруда юго-западного лесопарка Москвы свидетель предложил пройти внутрь лесного массива. В сорока метрах севернее указанного дерева на глубине 20-30 см обнаружен черный полимерный пакет с маркировкой. В пакете обнаружена стопка денежных средств в иностранной валюте — евро. Всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. То есть, 100 тыс. евро», — стало известно из материалов дела. Инесса Бранденбург украла 560 миллионов рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития» 26 января 2018 года. На момент совершения преступления она являлась и. о. председателя финансовой организации. Из этой суммы ей достались 100 млн. Остальные деньги забрали подельники женщины. Сразу после кражи Бранденбург чартерным рейсом улетела в Москву, а оттуда — в Испанию, где скрывалась до 2021 года. В июле 2022-го ее экстрадировали в Россию и поместили под арест в Тюмени.

Часть денег, украденных Инессой Бранденбург из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, были закопаны в одном из парков Москвы. Там был обнаружен пакет, в котором находилось 100 тыс. евро. Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором находится журналист URA.RU. По данным ЦБ РФ на 3 февраля 2023 года, эта сумма эквивалентна 7 млн 695 тыс. рублей. «У пруда юго-западного лесопарка Москвы свидетель предложил пройти внутрь лесного массива. В сорока метрах севернее указанного дерева на глубине 20-30 см обнаружен черный полимерный пакет с маркировкой. В пакете обнаружена стопка денежных средств в иностранной валюте — евро. Всего — тысяча купюр номиналом 100 евро. То есть, 100 тыс. евро», — стало известно из материалов дела. Инесса Бранденбург украла 560 миллионов рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития» 26 января 2018 года. На момент совершения преступления она являлась и. о. председателя финансовой организации. Из этой суммы ей достались 100 млн. Остальные деньги забрали подельники женщины. Сразу после кражи Бранденбург чартерным рейсом улетела в Москву, а оттуда — в Испанию, где скрывалась до 2021 года. В июле 2022-го ее экстрадировали в Россию и поместили под арест в Тюмени.