В ЯНАО посмертно наградили военнослужащего, погибшего на спецоперации

Жителя Пангод (ЯНАО) Романа Эрдмана, который погиб во время спецоперации на территории Украины, посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщили в мэрии Надымского района.
«Жителю Пангод, Роману Эрдману, погибшему при исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине, посмертно присвоен Орден Мужества. Награду матери, сестре и невесте Романа вручили глава Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин», — говорится в сообщении.
Ямалец служил младшим сержантом и ушел участвовать в спецоперации по контракту. Роман Эрдман погиб в июле 2022 года.
Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, которое ВСУ обстреливало на протяжении 8 лет.
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