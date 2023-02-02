02 февраля 2023
01 февраля 2023

В ЯНАО посмертно наградили военнослужащего, погибшего на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден передали матери, сестре и невесте погибшего Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителя Пангод (ЯНАО) Романа Эрдмана, который погиб во время спецоперации на территории Украины, посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщили в мэрии Надымского района.

«Жителю Пангод, Роману Эрдману, погибшему при исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине, посмертно присвоен Орден Мужества. Награду матери, сестре и невесте Романа вручили глава Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин», — говорится в сообщении.

Ямалец служил младшим сержантом и ушел участвовать в спецоперации по контракту. Роман Эрдман погиб в июле 2022 года.

Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, которое ВСУ обстреливало на протяжении 8 лет.

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Жителя Пангод (ЯНАО) Романа Эрдмана, который погиб во время спецоперации на территории Украины, посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщили в мэрии Надымского района. «Жителю Пангод, Роману Эрдману, погибшему при исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине, посмертно присвоен Орден Мужества. Награду матери, сестре и невесте Романа вручили глава Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин», — говорится в сообщении. Ямалец служил младшим сержантом и ушел участвовать в спецоперации по контракту. Роман Эрдман погиб в июле 2022 года. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, которое ВСУ обстреливало на протяжении 8 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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