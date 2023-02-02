В ЯНАО посмертно наградили военнослужащего, погибшего на спецоперации

03 февраля 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Орден передали матери, сестре и невесте погибшего Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителя Пангод (ЯНАО) Романа Эрдмана, который погиб во время спецоперации на территории Украины, посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщили в мэрии Надымского района. «Жителю Пангод, Роману Эрдману, погибшему при исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине, посмертно присвоен Орден Мужества. Награду матери, сестре и невесте Романа вручили глава Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин», — говорится в сообщении. Ямалец служил младшим сержантом и ушел участвовать в спецоперации по контракту. Роман Эрдман погиб в июле 2022 года. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, которое ВСУ обстреливало на протяжении 8 лет.

Жителя Пангод (ЯНАО) Романа Эрдмана, который погиб во время спецоперации на территории Украины, посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщили в мэрии Надымского района. «Жителю Пангод, Роману Эрдману, погибшему при исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине, посмертно присвоен Орден Мужества. Награду матери, сестре и невесте Романа вручили глава Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин», — говорится в сообщении. Ямалец служил младшим сержантом и ушел участвовать в спецоперации по контракту. Роман Эрдман погиб в июле 2022 года. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — защита мирного населения Донбасса, которое ВСУ обстреливало на протяжении 8 лет.