02 февраля 2023

Троих силовиков задержали с убитыми косулями на «курганской Рублевке»

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Курганских силовиков задержали с добычей после охоты Фото:

Трое сотрудников силовых структур были задержаны с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа, который также часто именуют «курганской Рублевкой». Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов.

«В начале недели ночью в Кетовском округе егеря задержали трех сотрудников силовых структур. При задержании были обнаружены семь туш добытых косуль», — рассказали о происшествии источники. По их сведениям, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать информацию в управлении полиции. В полиции пообещали предоставить информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе пограничники задержали трех полицейских. При них была обнаружено разделанное мясо косули.

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Трое сотрудников силовых структур были задержаны с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа, который также часто именуют «курганской Рублевкой». Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов. «В начале недели ночью в Кетовском округе егеря задержали трех сотрудников силовых структур. При задержании были обнаружены семь туш добытых косуль», — рассказали о происшествии источники. По их сведениям, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Редакция URA.RU попросила прокомментировать информацию в управлении полиции. В полиции пообещали предоставить информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе пограничники задержали трех полицейских. При них была обнаружено разделанное мясо косули.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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