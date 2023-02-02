Троих силовиков задержали с убитыми косулями на «курганской Рублевке»

Трое сотрудников силовых структур были задержаны с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа, который также часто именуют «курганской Рублевкой». Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов.
«В начале недели ночью в Кетовском округе егеря задержали трех сотрудников силовых структур. При задержании были обнаружены семь туш добытых косуль», — рассказали о происшествии источники. По их сведениям, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Редакция URA.RU попросила прокомментировать информацию в управлении полиции. В полиции пообещали предоставить информацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе пограничники задержали трех полицейских. При них была обнаружено разделанное мясо косули.
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