Троих силовиков задержали с убитыми косулями на «курганской Рублевке»

Курганских силовиков задержали с добычей после охоты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трое сотрудников силовых структур были задержаны с семью тушами добытых косуль на территории Кетовского округа, который также часто именуют «курганской Рублевкой». Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов.

«В начале недели ночью в Кетовском округе егеря задержали трех сотрудников силовых структур. При задержании были обнаружены семь туш добытых косуль», — рассказали о происшествии источники. По их сведениям, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать информацию в управлении полиции. В полиции пообещали предоставить информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе пограничники задержали трех полицейских. При них была обнаружено разделанное мясо косули.