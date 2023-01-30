Группу курганских полицейских задержали на незаконной охоте

31 января 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Курганских полицейских задержали после незаконной охоты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В курганском приграничном округе во время незаконной охоты были задержаны трое сотрудников полиции. Об этом URA.RU рассказали источники из числа жителей Петуховского округа (Курганская область). «На дороге между селом Актабан и деревней Песьяное пограничники остановили автомобиль с прицепом, в котором был снегоход, а в багажнике лежала разделанная туша косули. Из четырех задержанных граждан трое являются сотрудниками полиции», — рассказали источники. Недалеко от места задержания было найдено место отстрела и разделывания животного. Территория бывшего Актабанского сельсовета является приграничной зоной, где охота разрешена лишь при уведомлении погрануправления. В пограничном управлении не стали комментировать URA.RU инцидент. Редакция запросила комментарий о случившемся в управлении МВД РФ по Курганской области. На момент опубликования новости ответ от управления полиции не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что начальником отдела полиции «Петуховский» стал Дмитрий Киселев. Новый руководитель был представлен сотрудникам местной полиции в июле прошлого года.

В курганском приграничном округе во время незаконной охоты были задержаны трое сотрудников полиции. Об этом URA.RU рассказали источники из числа жителей Петуховского округа (Курганская область). «На дороге между селом Актабан и деревней Песьяное пограничники остановили автомобиль с прицепом, в котором был снегоход, а в багажнике лежала разделанная туша косули. Из четырех задержанных граждан трое являются сотрудниками полиции», — рассказали источники. Недалеко от места задержания было найдено место отстрела и разделывания животного. Территория бывшего Актабанского сельсовета является приграничной зоной, где охота разрешена лишь при уведомлении погрануправления. В пограничном управлении не стали комментировать URA.RU инцидент. Редакция запросила комментарий о случившемся в управлении МВД РФ по Курганской области. На момент опубликования новости ответ от управления полиции не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что начальником отдела полиции «Петуховский» стал Дмитрий Киселев. Новый руководитель был представлен сотрудникам местной полиции в июле прошлого года.