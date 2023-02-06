В Кургане ищут новых владельцев помещения, где ранее находился институт независимых экспертиз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский институт независимых экспертиз по адресу: улица Станционная, 58 выставили на продажу. Желающие могут приобрести помещения либо сам бизнес. Об этом сообщается на сервисе продажи и покупке жилых и коммерческих помещений «Циан».

«Продается офисное помещение в центре города. С мебелью и ремонтом. В продаваемом офисе имеется интернет, телефон, охрана и офисная техника», — указано в описании объявления.

Сообщается, общая площадь офиса института — 85 кв. м. Стоимость самого помещения составила 9 500 000 рублей. Как рассказал корреспонденту URA.RU владелец объявления, при продаже готового бизнеса для его дальнейшего ведения цена будет выше. Журналисту также пояснили, что помещение продается из-за закрытия организации.

Курганский институт независимых экспертиз занимается ремонтом отопления, строительными экспертизами и обучением охране труда. В организации также оценивают пожарные риски. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают возглавить малярный бизнес. В регионе продают малярно-кузовной цех, который, на данный момент, является рабочим. Продаваемое помещение находится в одном из курганских гаражных кооперативов.