В Зауралье продают действующий малярно-кузовной цех. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«На данный момент цех работает. Он полностью оборудован всем необходимым и спроектирован для комфортной роботы сотрудников автосервиса, а самое главное — с перспективой развития строительства на прилегающей территорией с имеющимся фундаментом под офис или жилое помещение», — указано в сообщении.
По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана (Галкинский переезд, 6Д). Он оценил производство в 3,1 млн рублей. В качестве причины продажи указан выход на пенсию.
О том, что в зауральской столице начали массово избавляться от гостиниц и ресторанов, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, в Кургане продают здания филиалов банков.
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