04 февраля 2023
03 февраля 2023

Курганцам предлагают возглавить малярный бизнес. Фото

Действующий малярно-кузовной цех в Кургане продают за 3,1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Настя Вохмянина. Тюмень, краска, рисование, кисть, творчество
Действующее малярное производство выставлено на продажу Фото:

В Зауралье продают действующий малярно-кузовной цех. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«На данный момент цех работает. Он полностью оборудован всем необходимым и спроектирован для комфортной роботы сотрудников автосервиса, а самое главное — с перспективой развития строительства на прилегающей территорией с имеющимся фундаментом под офис или жилое помещение», — указано в сообщении.

По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана (Галкинский переезд, 6Д). Он оценил производство в 3,1 млн рублей. В качестве причины продажи указан выход на пенсию.

О том, что в зауральской столице начали массово избавляться от гостиниц и ресторанов, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, в Кургане продают здания филиалов банков.

Малярный бизнес в Кургане выставили на продажу
Фото:

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В Зауралье продают действующий малярно-кузовной цех. Объявление опубликовано на сайте Avito. «На данный момент цех работает. Он полностью оборудован всем необходимым и спроектирован для комфортной роботы сотрудников автосервиса, а самое главное — с перспективой развития строительства на прилегающей территорией с имеющимся фундаментом под офис или жилое помещение», — указано в сообщении. По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана (Галкинский переезд, 6Д). Он оценил производство в 3,1 млн рублей. В качестве причины продажи указан выход на пенсию. О том, что в зауральской столице начали массово избавляться от гостиниц и ресторанов, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, в Кургане продают здания филиалов банков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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