Действующий малярно-кузовной цех в Кургане продают за 3,1 млн рублей

Действующее малярное производство выставлено на продажу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Зауралье продают действующий малярно-кузовной цех. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«На данный момент цех работает. Он полностью оборудован всем необходимым и спроектирован для комфортной роботы сотрудников автосервиса, а самое главное — с перспективой развития строительства на прилегающей территорией с имеющимся фундаментом под офис или жилое помещение», — указано в сообщении.

По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана (Галкинский переезд, 6Д). Он оценил производство в 3,1 млн рублей. В качестве причины продажи указан выход на пенсию.

О том, что в зауральской столице начали массово избавляться от гостиниц и ресторанов, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, в Кургане продают здания филиалов банков.