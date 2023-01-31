Fox News: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках» 01 февраля 2023 в 05:01 Размер текста - 17 + По мнению Карлсона администрация Байдена причастна к диверсии на «Северном потоке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон. Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон. Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой. Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон. Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон. Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям