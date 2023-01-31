Fox News: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон.
Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон.
Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой.
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Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон. Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон. Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой.