31 января 2023

Fox News: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках»

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По мнению Карлсона администрация Байдена причастна к диверсии на «Северном потоке» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон.

Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон.

Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой.

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Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе подрыва трубопровода «Северный поток», говорит о причастности администрации Байдена к данной диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — рассказал Карлсон. Телеведущий отметил, что ранее Нуланд уже грозилась уничтожить трубопроводы, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу. «Данное происшествие стало крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека», — добавил Карлсон. Ранее URA.RU сообщало о причастных к подрыву трубопровода «Северный поток» странах по мнению американского обозревателя Снайдера. Он предположил, что нападение могло быть совершено страной, связанной с Европой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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