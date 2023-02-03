Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале.
«Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту.
Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены.
Посылки передавали и жители Ямала
telegram-канал Анастасии Казанцевой
Передано 15 тонн помощи
telegram-канал Анастасии Казанцевой
Бойцам закупили необходимое спецснаряжение и видеотехнику
Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале. «Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены.