03 февраля 2023
02 февраля 2023

С Ямала тонны посылок передали для бойцов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С Ямала отправлено 15 тонн посылок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале.

«Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены.

Посылки передавали и жители Ямала
Передано 15 тонн помощи
Бойцам закупили необходимое спецснаряжение и видеотехнику

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Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале. «Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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