С Ямала тонны посылок передали для бойцов в зону СВО. Фото

04 февраля 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

С Ямала отправлено 15 тонн посылок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале. «Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. Посылки передавали и жители Ямала telegram-канал Анастасии Казанцевой Передано 15 тонн помощи telegram-канал Анастасии Казанцевой Бойцам закупили необходимое спецснаряжение и видеотехнику telegram-канал Анастасии Казанцевой

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева рассказала, что ямальцы вместе «Единой Россией» передали в зону СВО 15 тонн посылок. Помимо вещей, бойцам закупили спецснаряжение и видеотехнику. Соответствующую запись Казанцева разместила на своей странице в telegram-канале. «Передали гуманитарную помощь Новоазовским стрелкам и добровольцам батальона „Союз“, где сегодня службу несут 17 надымчан. Дополнительно приобрели для солдат спецснаряжение и видеотехнику — квадрокоптеры, камеры, приборы ночного видения. В общей сложности участники специальной военной операции получили 15 тонн товаров», — говорится в сообщении. Бойцы передают северянам благодарность за поддержку, заботу и душевную теплоту. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены. В список вошло 20 наименований нужных вещей. Им передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены.