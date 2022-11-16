Военнослужащим из ЯНАО доставят посылки в зону спецоперации

Военнослужащим собирают теплые вещи и продукты питания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры доставят посылки солдатам из Приуральского района (ЯНАО), которые находятся в зоне спецоперации. Военнослужащим передадут теплые вещи, продукты питания и средства личной гигиены, сообщили в администрации района.

«Сейчас наши земляки выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, а кто-то еще проходит подготовку или находится в пути. Поэтому их семьи не всегда знают, по какому адресу отправлять посылку для своего солдата. Волонтеры выполнение этой задачи взяли на себя», — говорится в сообщении.

В список вошло 20 наименований нужных вещей. Родственники, друзья или просто неравнодушные могут приносить носки, термобелье, рюкзаки, шнурки, перчатки, спички охотничьи, балаклавы, консервы и другое. Посылки оформят и подпишут активисты и передадут их адресатам.

Ранее сообщалось, что волонтеры отвезут посылки солдатам на передовую в Донбасс. Им собирали теплые вещи, а также деньги на квадрокоптеры и радиостанции.

Спецоперация началась 24 феврале 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Задачей стало — защитить мирное население Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ.