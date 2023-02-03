Мизулина поблагодарила российских губернаторов, которые отменили концерты Инстасамки

Мизулина назвала глав регионов, которые отменили концерты Инсасамки, «настоящими патриотами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила губернаторов и мэров регионов РФ за помощь в отмене концертов певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженки Тобольска). Об этом она написала в своем telegram-канале. Мизулина добавила, что выступления исполнительницы уже отменили в Сочи, Пятигорске, Краснодаре и Курске.

«Концерт Инстасамки в Сочи отменен. Как и в Краснодаре, Пятигорске и Курске. Выражаю благодарность настоящим мужчинам и патриотам России: губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, мэру города Сочи Алексею Копайгородскому, мэру Краснодара Евгению Наумову, мэру Пятигорска Дмитрию Ворошилову, губернатору Курской области Роману Старовойту», — написала Мизулина. Она также выразила благодарность за помощь родительским общественным организациям.

Мизулина отметила, что концерты певицы из Тобольска «противоречат российской политике». Она призвала глав других регионов также отменить выступления Инстасамки.

Ранее URA.RU писало, что руководитель «Лиги безопасного интернета» обратилась к губернатору Тюменской области с требованием об отмене концерта певицы. Также против Инстасамки выступил и региональный родительский комитет. Руководитель организации Андрей Генерозов назвал исполнительницу «похотливым интернет-животным».