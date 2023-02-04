Экс-разведчик США заявил об уловке Байдена по танкам Украине

Отправка американских танков Украине является уловкой президента США Джо Байдена для сохранения репутации и видимости поддержки. Такое мнение высказал бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
«Количество танков [которые получит Украина] — это просто глупо, это сказал [президент Украины] Зеленский. Мы даем им инструменты, которых им недостаточно для выполнения поставленной перед ними задачи. И мы не даем их вовремя. 30 танков не окажут влияния на поле боя. Это политическое прикрытие. Байден все знает», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу
Американские политики создают возможность для того, чтобы потом сказать, что они сделали все возможное для помощи Украине, но этого было мало, отметил Риттер. По его словам, США приносят Украину в жертву.
Президент США пообещал Украине 31 танк Abrams, передает «Национальная служба новостей». Также Киеву поставят немецкие Leopard и британские Challenger. Ранее Зеленский заявил, что если Abrams поставят в августе, то будет уже слишком поздно.
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