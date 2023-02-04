Экс-разведчик США заявил об уловке Байдена по танкам Украине

Экс-разведчик США: поставки танков Украине создают видимость помощи
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден пообещал Украине танки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправка американских танков Украине является уловкой президента США Джо Байдена для сохранения репутации и видимости поддержки. Такое мнение высказал бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

«Количество танков [которые получит Украина] — это просто глупо, это сказал [президент Украины] Зеленский. Мы даем им инструменты, которых им недостаточно для выполнения поставленной перед ними задачи. И мы не даем их вовремя. 30 танков не окажут влияния на поле боя. Это политическое прикрытие. Байден все знает», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

Американские политики создают возможность для того, чтобы потом сказать, что они сделали все возможное для помощи Украине, но этого было мало, отметил Риттер. По его словам, США приносят Украину в жертву.

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Президент США пообещал Украине 31 танк Abrams, передает «Национальная служба новостей». Также Киеву поставят немецкие Leopard и британские Challenger. Ранее Зеленский заявил, что если Abrams поставят в августе, то будет уже слишком поздно.

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Отправка американских танков Украине является уловкой президента США Джо Байдена для сохранения репутации и видимости поддержки. Такое мнение высказал бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. «Количество танков [которые получит Украина] — это просто глупо, это сказал [президент Украины] Зеленский. Мы даем им инструменты, которых им недостаточно для выполнения поставленной перед ними задачи. И мы не даем их вовремя. 30 танков не окажут влияния на поле боя. Это политическое прикрытие. Байден все знает», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Американские политики создают возможность для того, чтобы потом сказать, что они сделали все возможное для помощи Украине, но этого было мало, отметил Риттер. По его словам, США приносят Украину в жертву. Президент США пообещал Украине 31 танк Abrams, передает «Национальная служба новостей». Также Киеву поставят немецкие Leopard и британские Challenger. Ранее Зеленский заявил, что если Abrams поставят в августе, то будет уже слишком поздно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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