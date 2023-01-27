Зеленский возмутился из-за сроков доставки танков Abrams

Зеленский: если танки Abrams придут Киеву в августе - будет слишком поздно

27 января 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поделился беспокойствами по поводу танков Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если американские танки Abrams придут Украине в августе, то это будет слишком поздно, а их небольшое количество не сыграет роли на поле боя. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. Ранее в Белом доме заявили, что поставки танков Abrams украинской стороне займут «много месяцев». «Слишком поздно„, — ответил Владимир Зеленский журналистке телеканала Sky News на вопрос о том, не считает ли он, что если танки Abrams придут Киеву в августе, то будет поздно. Украинский президент также отметил, что Киев не устроит малое количество танков от Запада. "Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", —добавил он. Ранее США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на поставку Украине тяжелой техники потребуется много месяцев.

Если американские танки Abrams придут Украине в августе, то это будет слишком поздно, а их небольшое количество не сыграет роли на поле боя. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. Ранее в Белом доме заявили, что поставки танков Abrams украинской стороне займут «много месяцев». «Слишком поздно„, — ответил Владимир Зеленский журналистке телеканала Sky News на вопрос о том, не считает ли он, что если танки Abrams придут Киеву в августе, то будет поздно. Украинский президент также отметил, что Киев не устроит малое количество танков от Запада. "Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", —добавил он. Ранее США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на поставку Украине тяжелой техники потребуется много месяцев.