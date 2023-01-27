Зеленский возмутился из-за сроков доставки танков Abrams

Зеленский: если танки Abrams придут Киеву в августе - будет слишком поздно
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский поделился беспокойствами по поводу танков
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Если американские танки Abrams придут Украине в августе, то это будет слишком поздно, а их небольшое количество не сыграет роли на поле боя. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. Ранее в Белом доме заявили, что поставки танков Abrams украинской стороне займут «много месяцев».

«Слишком поздно„, — ответил Владимир Зеленский журналистке телеканала Sky News на вопрос о том, не считает ли он, что если танки Abrams придут Киеву в августе, то будет поздно. Украинский президент также отметил, что Киев не устроит малое количество танков от Запада. "Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", —добавил он. 

Ранее США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на поставку Украине тяжелой техники потребуется много месяцев

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Если американские танки Abrams придут Украине в августе, то это будет слишком поздно, а их небольшое количество не сыграет роли на поле боя. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. Ранее в Белом доме заявили, что поставки танков Abrams украинской стороне займут «много месяцев». «Слишком поздно„, — ответил Владимир Зеленский журналистке телеканала Sky News на вопрос о том, не считает ли он, что если танки Abrams придут Киеву в августе, то будет поздно. Украинский президент также отметил, что Киев не устроит малое количество танков от Запада. "Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", —добавил он.  Ранее США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на поставку Украине тяжелой техники потребуется много месяцев. 
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