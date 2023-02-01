В Кремле поощряют идею уничтожать танки НАТО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, танк, Челленджер, Challenger 2
Украина пока не получила танки от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле положительно относятся к инициативе вознаграждений за уничтожение западных танков, которые получит Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это свидетельствует лишний раз об единении, о желании всех в меру и по возможности способствовать так или иначе ходу СВО, достижению основных ее целей. Что касается танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, пока западной техники нет на Украине, поэтому нужно время для подготовки.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле положительно относятся к инициативе вознаграждений за уничтожение западных танков, которые получит Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это свидетельствует лишний раз об единении, о желании всех в меру и по возможности способствовать так или иначе ходу СВО, достижению основных ее целей. Что касается танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, пока западной техники нет на Украине, поэтому нужно время для подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...