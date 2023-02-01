В Кремле поощряют идею уничтожать танки НАТО на Украине

01 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Украина пока не получила танки от Запада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле положительно относятся к инициативе вознаграждений за уничтожение западных танков, которые получит Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это свидетельствует лишний раз об единении, о желании всех в меру и по возможности способствовать так или иначе ходу СВО, достижению основных ее целей. Что касается танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, пока западной техники нет на Украине, поэтому нужно время для подготовки.

В Кремле положительно относятся к инициативе вознаграждений за уничтожение западных танков, которые получит Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это свидетельствует лишний раз об единении, о желании всех в меру и по возможности способствовать так или иначе ходу СВО, достижению основных ее целей. Что касается танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, пока западной техники нет на Украине, поэтому нужно время для подготовки.