В Кремле поощряют идею уничтожать танки НАТО на Украине

В Кремле положительно относятся к инициативе вознаграждений за уничтожение западных танков, которые получит Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это свидетельствует лишний раз об единении, о желании всех в меру и по возможности способствовать так или иначе ходу СВО, достижению основных ее целей. Что касается танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, пока западной техники нет на Украине, поэтому нужно время для подготовки.
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