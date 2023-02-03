Пермяки помогли прифронтовому госпиталю в зоне СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники прифронтового госпиталя в зоне проведения спецоперации (конкретное место не указано в целях безопасности) поблагодарили пермяков за предоставленную помощь. Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Большое спасибо губернатору Пермского края, большое спасибо жителям Перми. Большое спасибо фонду „Добровольцы Донбасса“ за оказанную помощь. Победа будет за нами», — сказал один из медработников. Корреспонденту URA.RU удалось выяснить, что в состав груза вошли провиант (сахар, мука, крупы, консервы), военная форма для раненых бойцов, нательное и постельное белье.

Помощь участникам спецоперации из Перми поступает регулярно. Так, в конце января военнослужащие записали видеообращение, адресованное швеям, спортсменам, депутатам и неравнодушным гражданам Прикамья. Бойцы таким образом выразили благодарность за предоставленную помощь и поддержку. Ранее танкисты обратились к детям Кизела (Пермский край). В своем обращении военнослужащие поблагодарили юных пермяков за письма и попросили писать им еще.

Российские военные принимают участие с специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освобождение Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима. Еще одна важная задача операции, по его словам — демилитаризация и денацификация Украины.