Spiegel: страны ЕС не хотят отвечать за поставки танков Leopard Украине

Европейские партнеры Германии не хотят брать на себя обязательства по поставкам немецких танков Leopard-2 Украине, несмотря на уговоры канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.
Правительство Германии проводит переговоры с европейскими партнерами по вопросу поставки танков. На прошлой неделе глава Минобороны Германии Борис Писториус организовал видеоконференцию, но никто не проявил инициативу. «После решения по Leopard-2 для Украины есть проблемы с реализацией. Практически никаких танковых обязательств со стороны европейских партнеров не поступало», — передает Der Spiegel.
Даже правительство Нидерландов не хочет отвечать за поставку танков, хотя страна обещала отправить Leopard Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц звонил главам правительств и пытался добиться от них взятия обязательств. Ему удалось уговорить трех представителей Северной и Южной Европы. Также уговорами занимался Писториус и МИД Германии.
Германия и другие западные страны, у которых есть в запасе танки Leopard, пообещали их Украине. Украина в ближайшее время подучит 80 танков, рассказали в Социал-демократической партии Германии. У ВСУ могут возникнуть проблемы, так как на обучение использованию Leopard уйдет более пяти недель.
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