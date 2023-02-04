Spiegel: страны ЕС не хотят отвечать за поставки танков Leopard Украине

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Украине пообещали западные танки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские партнеры Германии не хотят брать на себя обязательства по поставкам немецких танков Leopard-2 Украине, несмотря на уговоры канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Правительство Германии проводит переговоры с европейскими партнерами по вопросу поставки танков. На прошлой неделе глава Минобороны Германии Борис Писториус организовал видеоконференцию, но никто не проявил инициативу. «После решения по Leopard-2 для Украины есть проблемы с реализацией. Практически никаких танковых обязательств со стороны европейских партнеров не поступало», — передает Der Spiegel.

Какие страны готовы передать танки Украине. Инфографика

Даже правительство Нидерландов не хочет отвечать за поставку танков, хотя страна обещала отправить Leopard Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц звонил главам правительств и пытался добиться от них взятия обязательств. Ему удалось уговорить трех представителей Северной и Южной Европы. Также уговорами занимался Писториус и МИД Германии.

Германия и другие западные страны, у которых есть в запасе танки Leopard, пообещали их Украине. Украина в ближайшее время подучит 80 танков, рассказали в Социал-демократической партии Германии. У ВСУ могут возникнуть проблемы, так как на обучение использованию Leopard уйдет более пяти недель.

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Европейские партнеры Германии не хотят брать на себя обязательства по поставкам немецких танков Leopard-2 Украине, несмотря на уговоры канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве. Правительство Германии проводит переговоры с европейскими партнерами по вопросу поставки танков. На прошлой неделе глава Минобороны Германии Борис Писториус организовал видеоконференцию, но никто не проявил инициативу. «После решения по Leopard-2 для Украины есть проблемы с реализацией. Практически никаких танковых обязательств со стороны европейских партнеров не поступало», — передает Der Spiegel. Даже правительство Нидерландов не хочет отвечать за поставку танков, хотя страна обещала отправить Leopard Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц звонил главам правительств и пытался добиться от них взятия обязательств. Ему удалось уговорить трех представителей Северной и Южной Европы. Также уговорами занимался Писториус и МИД Германии. Германия и другие западные страны, у которых есть в запасе танки Leopard, пообещали их Украине. Украина в ближайшее время подучит 80 танков, рассказали в Социал-демократической партии Германии. У ВСУ могут возникнуть проблемы, так как на обучение использованию Leopard уйдет более пяти недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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