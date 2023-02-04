Группу пермских волонтеров с грузом для участников спецоперации обстреляла артиллерия ВСУ

Группа прикамских волонтеров попала под артиллерийских обстрел Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) группу пермских волонтеров обстреляла артиллерия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал участник СВО на Украине (URA.RU не указывает имя и фамилию в целях безопасности) и автор telegram-канала «Прикамские витязи».

«Вторая группа наших пермских волонтеров попала под небольшой артиллерийский обстрел. С парнями и грузом все хорошо, но получил ранение военнослужащий, который ехал забирать этот самый груз. Желаем ему скорейшего выздоровления», — указано в сообщении в мессенджере.

Прикамский боец напоминает, что война — это не игрушка, и доставлять груз не так легко, как кажется. К каждой поездке нужно основательно готовиться и досконально планировать маршрут, пишет пермяк. В сопровождении следует иметь проводника из числа военнослужащих. И это лишь небольшое число из общепринятых правил безопасности, заключил автор сообщения.

URA.RU писало ранее, что из Прикамья был отправлен груз для раненных участников спецоперации. Позже сотрудники прифронтового госпиталя поблагодарили пермяков за предоставленную помощь.

Вооруженные силы РФ участвуют в спецоперации с февраля 2022 года. По словам главы государства Владимира Путина, ее основная цель — освобождение ЛНР и ДНР от многолетней агрессии украинского режима.