Зеленский лишил гражданства Украины соратников Януковича

Украинский президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Среди них — экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Согласно данным агентства, всего в список попали имена десяти человек. Среди них — бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-руководитель Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Указанные лица занимали должности при президенте Викторе Януковиче, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Ранее Зеленский подписал документы, по которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Украинского гражданства по решению президента страны уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
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