В Раде назвали имя преемника на пост министра обороны Украины

Депутат Рады Железняк: Буданов сменит Резникова на посту министра обороны Украины

05 февраля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Вместо Алексея Резникова (на фото) пост министра обороны может занять Кирилл Буданов, заявил Ярослав Железняк Фото: Официальный сайт президента Украины Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова на посту министра обороны страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк. «Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Он также отметил, что Резников может перейти работать в министерство стратегических отраслей промышленности. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Алексей Резников написал заявление на увольнение. При этом на сайте Минобороны Украины нет информации о возможной отставке. До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистки в правительстве.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова на посту министра обороны страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк. «Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. Он также отметил, что Резников может перейти работать в министерство стратегических отраслей промышленности. Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Алексей Резников написал заявление на увольнение. При этом на сайте Минобороны Украины нет информации о возможной отставке. До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистки в правительстве.