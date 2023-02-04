Бастрыкин взялся за дело педагога из ХМАО, которая жаловалась на травлю

05 февраля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил проверить доводы педагога Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению преподавателя школы №13 из Нефтеюганска (ХМАО) Марии Неподобной, которая ранее пожаловалась на травлю и проблемах в школе. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшину организовать процессуальную проверку озвученных женщиной доводов, по итогам которой представить доклад. Женщина связывает попытку ее дискредитировать с тем, что ранее она неоднократно обращалась в администрацию города о проблемах в школе, в том числе о „мертвых душах“ в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда и прочих вопросах», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее региональным СК проводилась проверка по факту обращения Неподобной из-за давления на нее со стороны администрации школы. По итогам проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) родители пятиклассницы с ОВЗ обратились в полицию и обвинили преподавателя Марию Неподобную в травле их дочери. В ответ педагог заявила, что сама подверглась давлению со стороны властей из-за активной гражданской позиции. Позже Неподобная обратилась к главе СК России Бастрыкину с жалобой на руководство школы и администрацию города. Учительница заявила URA.RU, что ее оговорили из-за публикаций в соцсетях по поводу трудоустройства мертвых душ, жалоб на состояние школы и сокрытии данных проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению преподавателя школы №13 из Нефтеюганска (ХМАО) Марии Неподобной, которая ранее пожаловалась на травлю и проблемах в школе. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшину организовать процессуальную проверку озвученных женщиной доводов, по итогам которой представить доклад. Женщина связывает попытку ее дискредитировать с тем, что ранее она неоднократно обращалась в администрацию города о проблемах в школе, в том числе о „мертвых душах“ в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда и прочих вопросах», — говорится в сообщении. Уточняется, что ранее региональным СК проводилась проверка по факту обращения Неподобной из-за давления на нее со стороны администрации школы. По итогам проверки было отказано в возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске (ХМАО) родители пятиклассницы с ОВЗ обратились в полицию и обвинили преподавателя Марию Неподобную в травле их дочери. В ответ педагог заявила, что сама подверглась давлению со стороны властей из-за активной гражданской позиции. Позже Неподобная обратилась к главе СК России Бастрыкину с жалобой на руководство школы и администрацию города. Учительница заявила URA.RU, что ее оговорили из-за публикаций в соцсетях по поводу трудоустройства мертвых душ, жалоб на состояние школы и сокрытии данных проверки.