В Екатеринбурге не собираются отменять выступление Инстасамки

05 февраля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Организаторы не планируют отменять выступление артистки в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургские организаторы не планируют отменять концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом URA.RU рассказал представитель клуба «Свобода». «У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует», — прокомментировал представитель площадки. Екатеринбургский концерт Инстасамки запланирован на 27 марта. Выступление анонсировано в клубе «Свобода». Ранее URA.RU сообщало о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая отметила позицию Екатеринбурга, где не собираются отменять концерт исполнительницы Инстасамки. Запретить выступления певицы требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Екатеринбургские организаторы не планируют отменять концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом URA.RU рассказал представитель клуба «Свобода». «У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует», — прокомментировал представитель площадки. Екатеринбургский концерт Инстасамки запланирован на 27 марта. Выступление анонсировано в клубе «Свобода». Ранее URA.RU сообщало о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая отметила позицию Екатеринбурга, где не собираются отменять концерт исполнительницы Инстасамки. Запретить выступления певицы требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.