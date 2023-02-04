04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Екатеринбурге не собираются отменять выступление Инстасамки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
Организаторы не планируют отменять выступление артистки в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбургские организаторы не планируют отменять концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом URA.RU рассказал представитель клуба «Свобода».

«У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует», — прокомментировал представитель площадки.

Екатеринбургский концерт Инстасамки запланирован на 27 марта. Выступление анонсировано в клубе «Свобода».

Ранее URA.RU сообщало о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая отметила позицию Екатеринбурга, где не собираются отменять концерт исполнительницы Инстасамки. Запретить выступления певицы требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Екатеринбургские организаторы не планируют отменять концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом URA.RU рассказал представитель клуба «Свобода». «У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует», — прокомментировал представитель площадки. Екатеринбургский концерт Инстасамки запланирован на 27 марта. Выступление анонсировано в клубе «Свобода». Ранее URA.RU сообщало о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая отметила позицию Екатеринбурга, где не собираются отменять концерт исполнительницы Инстасамки. Запретить выступления певицы требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...