В Екатеринбурге не собираются отменять выступление Инстасамки

Екатеринбургские организаторы не планируют отменять концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом URA.RU рассказал представитель клуба «Свобода».
«У нас и у организаторов концерта информации об отмене нет. На данный момент мероприятие отменять никто не планирует», — прокомментировал представитель площадки.
Екатеринбургский концерт Инстасамки запланирован на 27 марта. Выступление анонсировано в клубе «Свобода».
Ранее URA.RU сообщало о журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая отметила позицию Екатеринбурга, где не собираются отменять концерт исполнительницы Инстасамки. Запретить выступления певицы требовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
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