Собчак похвалила Екатеринбург за концерт Инстасамки

03 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Строители нового нравственного мира стремятся запретить тех, кого считают кабацкими певцами, написала Ксения Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила позицию Екатеринбурга, где не отменили концерт скандальной исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области). Ранее ее выступления предложили отменить директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет. В своем telegram-канале Собчак поразмышляла о неоднозначном творчестве Зотеевой. «В Пятигорске концерт отменили, в Курске концерт отменили. Областные власти уже не знают, с кем можно ссориться, а с кем нельзя, к кому обязательно надо прислушиваться из политиков и общественников, а чьи слова можно пропустить мимо ушей. Оборону здравомыслия, мне кажется, держит только Екатеринбург», — написала Собчак. Концерт Инстасамки в Екатеринбурге запланирован на 27 марта в клубе «Свобода». На официальной странице мероприятия висят действующие афиши, информации об отмене нет. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время Инстасамка проводит тур в России. Запретить ее выступления требовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет, ссылаясь на непотребное содержание песен исполнительницы и рекламу наркотиков в ее социальных сетях. Сама Зотеева пообещала вести себя на концертах прилично, а также рассказала, что реклама у нее стоит от 100 до 800 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила позицию Екатеринбурга, где не отменили концерт скандальной исполнительницы Инстасамки (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области). Ранее ее выступления предложили отменить директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет. В своем telegram-канале Собчак поразмышляла о неоднозначном творчестве Зотеевой. «В Пятигорске концерт отменили, в Курске концерт отменили. Областные власти уже не знают, с кем можно ссориться, а с кем нельзя, к кому обязательно надо прислушиваться из политиков и общественников, а чьи слова можно пропустить мимо ушей. Оборону здравомыслия, мне кажется, держит только Екатеринбург», — написала Собчак. Концерт Инстасамки в Екатеринбурге запланирован на 27 марта в клубе «Свобода». На официальной странице мероприятия висят действующие афиши, информации об отмене нет. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время Инстасамка проводит тур в России. Запретить ее выступления требовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет, ссылаясь на непотребное содержание песен исполнительницы и рекламу наркотиков в ее социальных сетях. Сама Зотеева пообещала вести себя на концертах прилично, а также рассказала, что реклама у нее стоит от 100 до 800 тысяч рублей.