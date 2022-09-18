Диетолог Арзамасцев раскрыл, как острая пища влияет на организм

Острые продукты ускоряют метаболизм, улучшают перистальтику кишечника, спасают от инфекций, но повышают артериальное давление. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.
«Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов. При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы. Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм», — сказал Евгений Арзамасцев.
По его словам, такая пища может выступать, как обеззараживающее средство. «Острая еда уничтожает микроорганизмы и защищает человека от токсических инфекций, которые могут возникнуть, например, из-за испорченных продуктов», — отметил эндокринолог.
Врач назвал основные противопоказания к употреблению острой пищи. «Если человек страдает любыми хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, то, конечно, острое есть не желательно. Это может привести к тому, что это хроническое заболевание может прийти в острую фазу. Если она уже наступила, а человек продолжает есть острое, то заболевание может зайти крайне далеко. Еще острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит употреблять их с осторожностью», — заключил Арзамасцев.
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Острые продукты ускоряют метаболизм, улучшают перистальтику кишечника, спасают от инфекций, но повышают артериальное давление. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов. При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы. Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм», — сказал Евгений Арзамасцев. По его словам, такая пища может выступать, как обеззараживающее средство. «Острая еда уничтожает микроорганизмы и защищает человека от токсических инфекций, которые могут возникнуть, например, из-за испорченных продуктов», — отметил эндокринолог. Врач назвал основные противопоказания к употреблению острой пищи. «Если человек страдает любыми хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, то, конечно, острое есть не желательно. Это может привести к тому, что это хроническое заболевание может прийти в острую фазу. Если она уже наступила, а человек продолжает есть острое, то заболевание может зайти крайне далеко. Еще острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит употреблять их с осторожностью», — заключил Арзамасцев.