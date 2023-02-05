Подавший в отставку Резников займет новую должность в кабмине Украины

Алексей Резников получит новую должность после ухода из Минобороны УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Алексей Резников станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это нужно для усиления военно-промышленного сотрудничества. Это логично, учитывая его экспертизу по „Рамштайну“», — приводит «Страна.ua» слова Давида Арахамия.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подал заявление на увольнение после коррупционного скандала в министерстве. Предполагается, что его место займет глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По словам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, после Резникова также планирует уйти глава офиса президента Андрей Ермак.
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Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Алексей Резников станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это нужно для усиления военно-промышленного сотрудничества. Это логично, учитывая его экспертизу по „Рамштайну“», — приводит «Страна.ua» слова Давида Арахамия. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подал заявление на увольнение после коррупционного скандала в министерстве. Предполагается, что его место займет глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По словам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, после Резникова также планирует уйти глава офиса президента Андрей Ермак.