Финансит объяснила, почему важно следить за кредитной историей

Финансит Валишвили: за своей кредитной историей стоит следить даже тем, кто никогда не брал кредит

06 февраля 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Финансист призвала россиян отслеживать свою кредитную историю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гражданам следует знать свою кредитную историю даже в том случае, если они никогда не занимали деньги у банков, поскольку существует ряд факторов, способных воспрепятствовать получению займа в будущем. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили. «Испортить свое реноме перед банком можно даже в том случае, если фактически ранее кредиты не брали», — рассказала Валишвили в интервью «Прайм». Экономист пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с различными мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк, а также с техническими неполадками. Все это может повлиять на уровень кредитного рейтинга и воспрепятствовать получению займа в будущем, поэтому необходимо отслеживать свою кредитную историю. Ранее в Госдуме РФ назвали нововведение, которое коснется кредитных каникул. Согласно инициативе, россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа начиная с весны нынешнего года.

Гражданам следует знать свою кредитную историю даже в том случае, если они никогда не занимали деньги у банков, поскольку существует ряд факторов, способных воспрепятствовать получению займа в будущем. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили. «Испортить свое реноме перед банком можно даже в том случае, если фактически ранее кредиты не брали», — рассказала Валишвили в интервью «Прайм». Экономист пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с различными мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк, а также с техническими неполадками. Все это может повлиять на уровень кредитного рейтинга и воспрепятствовать получению займа в будущем, поэтому необходимо отслеживать свою кредитную историю. Ранее в Госдуме РФ назвали нововведение, которое коснется кредитных каникул. Согласно инициативе, россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа начиная с весны нынешнего года.