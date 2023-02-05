05 февраля 2023

Финансит объяснила, почему важно следить за кредитной историей

Финансит Валишвили: за своей кредитной историей стоит следить даже тем, кто никогда не брал кредит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Финансист призвала россиян отслеживать свою кредитную историю Фото:

Гражданам следует знать свою кредитную историю даже в том случае, если они никогда не занимали деньги у банков, поскольку существует ряд факторов, способных воспрепятствовать получению займа в будущем. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили.

«Испортить свое реноме перед банком можно даже в том случае, если фактически ранее кредиты не брали», — рассказала Валишвили в интервью «Прайм». Экономист пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с различными мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк, а также с техническими неполадками. Все это может повлиять на уровень кредитного рейтинга и воспрепятствовать получению займа в будущем, поэтому необходимо отслеживать свою кредитную историю.

Ранее в Госдуме РФ назвали нововведение, которое коснется кредитных каникул. Согласно инициативе, россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа начиная с весны нынешнего года.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Гражданам следует знать свою кредитную историю даже в том случае, если они никогда не занимали деньги у банков, поскольку существует ряд факторов, способных воспрепятствовать получению займа в будущем. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили. «Испортить свое реноме перед банком можно даже в том случае, если фактически ранее кредиты не брали», — рассказала Валишвили в интервью «Прайм». Экономист пояснила, что риск отказа со стороны банка в кредите может быть связан с различными мошенническими операциями, отклонением соответствующего запроса в банк, а также с техническими неполадками. Все это может повлиять на уровень кредитного рейтинга и воспрепятствовать получению займа в будущем, поэтому необходимо отслеживать свою кредитную историю. Ранее в Госдуме РФ назвали нововведение, которое коснется кредитных каникул. Согласно инициативе, россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа начиная с весны нынешнего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...