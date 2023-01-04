ТАСС: подлодку «Пермь» с «Цирконами» передадут ВМФ России в 2026 году

05 января 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Атомная подводная лодка с «Цирконами» может оказаться в ВМФ уже в 2026 Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морской флот (ВМФ) России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. Об этом сообщают источники, близкие к военному ведомству. «Передача флоту подлодки „Пермь“ с „Цирконами“ запланирована на 2026 год. До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания», — заявил источник в беседе с ТАСС. В агентстве, однако, подчеркнули, что официальной информацией на этот счет не располагают. Россия осенью 2021 года впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. В связи с этим президент России Владимир Путин дал оценку военной безопасности державы. По его мнению, новейшее вооружение, не имеющее аналогов в мире, обеспечит безопасность России на долгие годы вперед. Сегодня страна располагает лазерным, гиперзвуковым, а также кинетическим вооружением, наличие которого является прорывом в области военных технологий.

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в свое распоряжение атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь», оснащенную новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в 2026 году. Об этом сообщают источники, близкие к военному ведомству. «Передача флоту подлодки „Пермь“ с „Цирконами“ запланирована на 2026 год. До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания», — заявил источник в беседе с ТАСС. В агентстве, однако, подчеркнули, что официальной информацией на этот счет не располагают. Россия осенью 2021 года впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. В связи с этим президент России Владимир Путин дал оценку военной безопасности державы. По его мнению, новейшее вооружение, не имеющее аналогов в мире, обеспечит безопасность России на долгие годы вперед. Сегодня страна располагает лазерным, гиперзвуковым, а также кинетическим вооружением, наличие которого является прорывом в области военных технологий.