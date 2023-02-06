В Турции взорвался газопровод

06 февраля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Газопровод взорвался из-за землетрясения в Турции, сообщил Билал Алпдоган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В Турции, в деревне Топбогазы, взорвался газопровод из-за прошедшего в стране землетрясения. Об этом сообщил староста деревни Билал Алпдоган. «Взрыв и последующий пожар вспыхнули в двух разных точках в 200 метрах ниже деревни и в трех километрах», — рассказал Билал Алпдоган, комментируя взрыв на газопроводе. Его слова приводит турецкое издание Iha . Накануне в Турции произошло землетрясение. В 05:17 по московскому времени толчки достигли максимальной магнитуды в 7,4 баллов, что является рекордным за последние годы в регионе. В ходе стихийного бедствия было обрушено 16 домов. Общее число пострадавших достигло 195 человек. Также была разрушена историческая церковь Газиантепа.

В Турции, в деревне Топбогазы, взорвался газопровод из-за прошедшего в стране землетрясения. Об этом сообщил староста деревни Билал Алпдоган. «Взрыв и последующий пожар вспыхнули в двух разных точках в 200 метрах ниже деревни и в трех километрах», — рассказал Билал Алпдоган, комментируя взрыв на газопроводе. Его слова приводит турецкое издание Iha. Накануне в Турции произошло землетрясение. В 05:17 по московскому времени толчки достигли максимальной магнитуды в 7,4 баллов, что является рекордным за последние годы в регионе. В ходе стихийного бедствия было обрушено 16 домов. Общее число пострадавших достигло 195 человек. Также была разрушена историческая церковь Газиантепа.