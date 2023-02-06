В Турции взорвался газопровод

В Турции, в деревне Топбогазы, взорвался газопровод из-за прошедшего в стране землетрясения. Об этом сообщил староста деревни Билал Алпдоган.
«Взрыв и последующий пожар вспыхнули в двух разных точках в 200 метрах ниже деревни и в трех километрах», — рассказал Билал Алпдоган, комментируя взрыв на газопроводе. Его слова приводит турецкое издание Iha.
Накануне в Турции произошло землетрясение. В 05:17 по московскому времени толчки достигли максимальной магнитуды в 7,4 баллов, что является рекордным за последние годы в регионе. В ходе стихийного бедствия было обрушено 16 домов. Общее число пострадавших достигло 195 человек. Также была разрушена историческая церковь Газиантепа.
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В Турции, в деревне Топбогазы, взорвался газопровод из-за прошедшего в стране землетрясения. Об этом сообщил староста деревни Билал Алпдоган. «Взрыв и последующий пожар вспыхнули в двух разных точках в 200 метрах ниже деревни и в трех километрах», — рассказал Билал Алпдоган, комментируя взрыв на газопроводе. Его слова приводит турецкое издание Iha. Накануне в Турции произошло землетрясение. В 05:17 по московскому времени толчки достигли максимальной магнитуды в 7,4 баллов, что является рекордным за последние годы в регионе. В ходе стихийного бедствия было обрушено 16 домов. Общее число пострадавших достигло 195 человек. Также была разрушена историческая церковь Газиантепа.