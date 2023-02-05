В Кургане требуют более 9 млн с директора завода, осужденного по делу о роботах для МЧС

В Кургане подали иск к бизнесмену, осужденному по делу о роботах для МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания «СТЭК» подала иск на 9,4 млн рублей к ЗАО «КЗСТ» в лице директора Вячеслава Филимонова, которого признали виновным в мошенничестве при поставке роботов для нужд МЧС РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на предприятии.

«Наша фирма в 2017 году готовила конструкторскую документацию для роботов, которых собирал для МЧС завод Вячеслава Филимонова. Делали монтаж электрики, настройку техники. В итоге роботов приняли, но денег в сумме 9,4 млн мы не получили», — рассказал директор Юрий Денисов. Компания обратилась в арбитражный суд.

По словам директора, всего за полгода «СТЭК» создала опытный образец, затем доработала конструкцию после испытаний с МЧС, что является обязательной практикой для любой новой техники. Сроки «горели», Филимонов хотел быстрее сдать заказ и часто отказывался от решений для улучшения качества роботов. В итоге их приняли с опозданием в 2018 году — тогда же Денисова уведомили о разрыве контракта.

Адвокат Филимонова в суде указала, что «СТЭК» нарушило условия договора, не выслав письменных извещений о готовности этапов работ для их приемки. Это стало основанием для разрыва контракта со стороны КЗСТ.

«С основателем КЗСТ Виктором Филимоновым мы ранее работали на доверии — жаль, что сотрудничество закончилось так с приходом к руководству его сына», — прокомментировал ситуацию Денисов. Филимонов-младший передал готовых роботов МЧС, но акты приемки «СТЭК» не подписал.

Курганский арбитражный суд постановил, что поскольку спорные акты были направлены в КЗСТ после расторжения контракта, то обязательства оплаты по договору у ответчика отсутствуют. Это решение признали верным и в апелляционном суде.

Экономика малого предприятия после невыплаты 9,4 млн рублей по данному контракту просела на пару лет. Компания «СТЭК» подаст кассацию на решения судов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане директора завода признали виновным в мошенничестве. Вячеслава Филимонова приговорили к пяти годам лишения свободы за поставку некачественных роботов для МЧС.