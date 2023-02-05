УГМК выиграла борьбу за пост в свердловском правительстве

Исполняющим обязанности министра АПК Свердловской области назначена Анна Кузнецова

Евгению Куйвашеву предстоит назначить нового министра АПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холдинг УГМК забрал контроль над продовольственной сферой Свердловской области. Министром агропрома региона в статусе и. о. назначена ставленница «медников» Анна Кузнецова, сообщил URA.RU источник. Вместе с УГМК на протяжении нескольких месяцев за кресло билась Группа «Синара».

Роль временного руководителя возложена на Кузнецову с 6 февраля. На постоянной основе ее смогут утвердить только после 10-го числа, когда из отпуска вернется губернатор Евгений Куйвашев. Он, по слухам, еще до отлучки дал гарантии, что замминистра Кузнецова скоро станет главой ведомства. В департаменте информполитики кратко подтвердили, что Кузнецова назначена и. о. министра.

Предыдущего главу минАПК Артема Бахтерева уволили в конце января. Несмотря на испорченную деловую репутацию, 35-летнему чиновнику удалось уйти без скандалов: по слухам, осенью он даже может стать депутатом заксобрания. Отставка Бахтерева стала большой потерей для Группы «Синара», чьей креатурой он был. Холдинг предлагал Куйвашеву других кандидатов на замену, чтобы сохранить за собой сельхозсферу, но предложение УГМК победило.

Кузнецова хорошо известна свердловскому рынку АПК. Чиновница на протяжении нескольких лет работала в «УГМК-Агро» на высоких постах, в частности, отвечала за сбыт и молочное производство. Коллективу министерства уже объявлено, что Кузнецова будет новым постоянным руководителем.