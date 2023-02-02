Источник: Пумпянский вмешался в планы Куйвашева на свердловский парламент

Выдвижение главы Восточного округа Свердловской области на выборы в заксобрание оказалось под вопросом

03 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Нарушенный план Евгения Куйвашева связывают с интересами Дмитрия Пумпянского Фото: Анна Майорова © URA.RU Миллиардер Дмитрий Пумпянский корректирует планы администрации губернатора Евгения Куйвашева по ротации в областном парламенте. Как говорят источники URA.RU, вмешательство лоббистской группы Пумпянского привело к тому, что резиденция готова отказаться от сценария с избранием полпреда губернатора Николая Клевца депутатом по Ирбитскому округу. В условиях строжайшей секретности зреет выдвижение другого кандидата. Интриги вокруг мандата по Ирбитскому округу не утихают с прошлой осени. Переведя многолетнего представителя территории Виктора Шептия в Совфед, Куйвашев запустил большое обсуждение: а кто же должен занять место в заксо? Перебрав с десяток вариантов, Куйвашеву представили шорт-лист, особое место в котором занял 65-летний Клевец. Ветерана уральской власти называют звездой Ирбитского округа. Клевец вошел в политическую элиту региона еще в начале губернаторства Эдуарда Росселя, а последние 14 лет руководит Восточным округом, обладая высоким рейтингом, поскольку до этого 13 лет был прекрасным главой Байкаловского района. По информации URA.RU, долгое время Куйвашева убеждали, что это лучший кандидат от ЕР на довыборы. В исполкоме партии были уверены, что перед двухнедельным отпуском (с 27 января) губернатор даст отмашку готовить кампанию Клевца. Но что-то пошло не так — Куйвашев уехал из Екатеринбурга без каких-либо вводных. Молчание губернатора находят неслучайным. Два источника агентства утверждают, что сценарий с Клевцом в главной роли теперь под сомнением. Очень популярна история о вмешательстве в интригу Пумпянского. Именно с ним связывают появление слухов о том, что новым депутатом станет ушедший в отставку министр АПК области Артем Бахтерев. Его отец Александр много лет работал на Пумпянского, и сейчас является его советником. Бахтерев-младший мог бы уйти из свердловского правительства со скандалом — у коллег накопилось слишком много претензий к нему и его образу жизни. Куйвашев же в свойственной манере убрал 35-летнего министра тихо, оградив от внимания журналистов. Управленческую традицию губернатор нарушил только в одном: в отличие от других уволенных подчиненных Куйвашева, Бахтереву так и не подобрали новое место работы. В партии считают, что при должном финансировании избрать бывшего министра депутатом не составит труда. Особенно учитывая, что Ирбитский округ — традиционно аграрная территория, и за два года на посту Бахтерев успел запомниться местной публике. К моменту публикации связаться с Клевцом и Бахтеревым URA.RU не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Дмитрий Пумпянский корректирует планы администрации губернатора Евгения Куйвашева по ротации в областном парламенте. Как говорят источники URA.RU, вмешательство лоббистской группы Пумпянского привело к тому, что резиденция готова отказаться от сценария с избранием полпреда губернатора Николая Клевца депутатом по Ирбитскому округу. В условиях строжайшей секретности зреет выдвижение другого кандидата. Интриги вокруг мандата по Ирбитскому округу не утихают с прошлой осени. Переведя многолетнего представителя территории Виктора Шептия в Совфед, Куйвашев запустил большое обсуждение: а кто же должен занять место в заксо? Перебрав с десяток вариантов, Куйвашеву представили шорт-лист, особое место в котором занял 65-летний Клевец. Ветерана уральской власти называют звездой Ирбитского округа. Клевец вошел в политическую элиту региона еще в начале губернаторства Эдуарда Росселя, а последние 14 лет руководит Восточным округом, обладая высоким рейтингом, поскольку до этого 13 лет был прекрасным главой Байкаловского района. По информации URA.RU, долгое время Куйвашева убеждали, что это лучший кандидат от ЕР на довыборы. В исполкоме партии были уверены, что перед двухнедельным отпуском (с 27 января) губернатор даст отмашку готовить кампанию Клевца. Но что-то пошло не так — Куйвашев уехал из Екатеринбурга без каких-либо вводных. Молчание губернатора находят неслучайным. Два источника агентства утверждают, что сценарий с Клевцом в главной роли теперь под сомнением. Очень популярна история о вмешательстве в интригу Пумпянского. Именно с ним связывают появление слухов о том, что новым депутатом станет ушедший в отставку министр АПК области Артем Бахтерев. Его отец Александр много лет работал на Пумпянского, и сейчас является его советником. Бахтерев-младший мог бы уйти из свердловского правительства со скандалом — у коллег накопилось слишком много претензий к нему и его образу жизни. Куйвашев же в свойственной манере убрал 35-летнего министра тихо, оградив от внимания журналистов. Управленческую традицию губернатор нарушил только в одном: в отличие от других уволенных подчиненных Куйвашева, Бахтереву так и не подобрали новое место работы. В партии считают, что при должном финансировании избрать бывшего министра депутатом не составит труда. Особенно учитывая, что Ирбитский округ — традиционно аграрная территория, и за два года на посту Бахтерев успел запомниться местной публике. К моменту публикации связаться с Клевцом и Бахтеревым URA.RU не удалось.