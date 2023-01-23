Свердловский губернатор уволил министра, испортившего репутацию

Министр АПК Свердловской области ушел в отставку

24 января 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Артем Бахтерев проработал министром чуть больше двух лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев, проработавший в должности чуть больше двух лет, отправлен в отставку. Такое решение по просьбе самого чинонвика принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU два источника. Инсайдеры агентства еще осенью 2022 года анонсировали увольнение Бахтерева. «Бахтерев подал заявление по собственному желанию, губернатор утвердил. Документ [об увольнении] подписан 23 января», — уточнил собеседник агентства, близкий к правительству. По словам другого собеседника, в ближайшее время будет объявлено о назначении на пост министра Анны Кузнецовой — замглавы ведомства и бывшего топ-менеджера «УГМК-Агро». О грядущей смене главы минагропрома в свердловском правительстве говорили последние несколько месяцев. Источники в кабмине рассказывали URA.RU, что 35-летний Бахтерев, к тому моменту пробывший министром всего чуть больше года, начал разочаровывать руководство области. Молодой управленец провалил несколько поручений губернатора и, по впечатлениям коллег, оказался в целом не готов к высокому темпу работы — во многом из-за привычек и образа жизни. Претензии к Бахтереву достигли пика к октябрю 2022-го. Тогда же был запущен неофициальный кастинг претендентов на замену. Своих кандидатов Куйвашеву предлагали различные бизнес-структуры, работающие на рынках продовольствия и сельского хозяйства. Инсайдеры URA.RU предрекали, что министра отправят в отставку после Нового года. Бахтерев возглавил областное минАПК в конце 2020 года. До этого он работал заместителем министра, а еще раньше — замдиректора агрохозяйства «Каменское» (актив Группы «Синара»). Дальнейшее место работы Бахтерева пока не раскрывается. Источники URA.RU сообщали, что невозможность устроить управленца на новый пост было основной причиной его затянувшейся отставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев, проработавший в должности чуть больше двух лет, отправлен в отставку. Такое решение по просьбе самого чинонвика принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU два источника. Инсайдеры агентства еще осенью 2022 года анонсировали увольнение Бахтерева. «Бахтерев подал заявление по собственному желанию, губернатор утвердил. Документ [об увольнении] подписан 23 января», — уточнил собеседник агентства, близкий к правительству. По словам другого собеседника, в ближайшее время будет объявлено о назначении на пост министра Анны Кузнецовой — замглавы ведомства и бывшего топ-менеджера «УГМК-Агро». О грядущей смене главы минагропрома в свердловском правительстве говорили последние несколько месяцев. Источники в кабмине рассказывали URA.RU, что 35-летний Бахтерев, к тому моменту пробывший министром всего чуть больше года, начал разочаровывать руководство области. Молодой управленец провалил несколько поручений губернатора и, по впечатлениям коллег, оказался в целом не готов к высокому темпу работы — во многом из-за привычек и образа жизни. Претензии к Бахтереву достигли пика к октябрю 2022-го. Тогда же был запущен неофициальный кастинг претендентов на замену. Своих кандидатов Куйвашеву предлагали различные бизнес-структуры, работающие на рынках продовольствия и сельского хозяйства. Инсайдеры URA.RU предрекали, что министра отправят в отставку после Нового года. Бахтерев возглавил областное минАПК в конце 2020 года. До этого он работал заместителем министра, а еще раньше — замдиректора агрохозяйства «Каменское» (актив Группы «Синара»). Дальнейшее место работы Бахтерева пока не раскрывается. Источники URA.RU сообщали, что невозможность устроить управленца на новый пост было основной причиной его затянувшейся отставки.