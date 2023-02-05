Бюджетники и бизнес Екатеринбурга присягают мэру, чтобы попасть во власть

Алексей Орлов до последнего откладывал встречи с кандидатами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов начал формировать собственный пул кандидатов на выборы в гордуму. По данным URA.RU, с прошлой недели он собеседует бюджетников (прежде всего от образования), представителей бизнеса и некоторых действующих депутатов, в чьей лояльности не уверен.

Списки из десятков фамилий легли на стол Орлова в конце 2022 года. Своих кандидатов лоббируют четыре его зама — Сергей Плахотин (политика и СМИ), Рустам Галямов (строительство), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Марина Фадеева. «Чтобы не попадать под чье-либо влияние, Орлов решил познакомиться с каждым претендентом лично, сформировать собственное мнение», — объяснил один из источников. По его словам, кастинг стартовал 3 февраля. А по информации другого собеседника URA.RU — 1 февраля.

Результатом отбора станет формирование списка, который Орлов понесет на согласование к губернатору Евгению Куйвашеву. Дата разговора, несколько месяцев ожидаемого всей городской политтусовкой, пока не определена. Один из источников отметил, что Орлов попытается обсудить фамилии с губернатором напрямую, без посредников.

Третий источник URA.RU анонсировал, что в ближайшее время Орлов также встретится с фракцией «Екатеринбург» в свердловском заксобрании, чтобы обсудить поправки в Избирательный кодекс региона. Они необходимы для изменения схемы выборов. Известно (Орлов это подтверждает), что новая дума будет формироваться по системе «25 на 10», то есть 25 депутатов будут избраны по округам, десять — по партспискам. Действующий созыв думы формировали по схеме «18 на 18».

Принято считать, что по итогам выборов в сентябре 2023-го Орлов хочет получить гордуму, ориентированную только на него и Куйвашева (отсюда и ожидаемое большое число бюджетников в составе «Единой России»). Следуя этой цели, Орлов попытается свести к минимуму количество выдвиженцев от Виталия Кочеткова — близкого к губернатору совладельца «Мотива». В 2018-м Кочетков помог Куйвашеву сформировать в думе лояльное большинство и провести тотальную зачистку городской власти. Но впоследствии использовал свой «контрольный пакет» для решения бизнес-вопросов.

«Городская дума — самостоятельный орган местного самоуправления, а будущий созыв будет определен в рамках открытой и прозрачной процедуры. Безусловно, администрация города заинтересована в том, чтобы в новом составе ЕГД были представлены грамотные и компетентные люди. Что касается встреч с потенциальными кандидатами, то такой информацией я не располагаю», — прокомментировал ситуацию URA.RU представитель Орлова.