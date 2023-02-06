06 февраля 2023

Полковник Литовкин предупредил об опасности украинского химоружия для приграничных территорий

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Несанкционированная акция оппозиции
Украину заподозрили в применении химоружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники способны донести химоружие до российских территорий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Если вопрос стоит, могут ли донести беспилотники [химоружие] до российской территории — безусловно. Тем более до Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Они могут долететь до пограничных территорий: Белгородской, Курской областей, например. Упала же ракета в Калужской области, которую они запустили, поэтому можно ожидать чего угодно», — сказал Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что нужно разобраться, какое химоружие имеется в распоряжении ВСУ, чтобы не устраивать панику. «Оно перечислено в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Если это синильная кислота, то ей можно отравить человека, если ему в рот ее залить или сделать укол, конечно, он умрет. Ее используют американцы при исполнении приговора к казни. Но эта кислота не относится к химоружию. На почве она выветривается, растворяется, улетучивается. Как химоружие ее сейчас не используют. В последний раз это было в 1916 году во время Первой мировой войны», — объяснил полковник в отставке.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении украинской стороной химического оружия. По его словам, отравляющие вещества сбрасывали с дронов

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Украинские беспилотники способны донести химоружие до российских территорий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Если вопрос стоит, могут ли донести беспилотники [химоружие] до российской территории — безусловно. Тем более до Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Они могут долететь до пограничных территорий: Белгородской, Курской областей, например. Упала же ракета в Калужской области, которую они запустили, поэтому можно ожидать чего угодно», — сказал Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что нужно разобраться, какое химоружие имеется в распоряжении ВСУ, чтобы не устраивать панику. «Оно перечислено в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Если это синильная кислота, то ей можно отравить человека, если ему в рот ее залить или сделать укол, конечно, он умрет. Ее используют американцы при исполнении приговора к казни. Но эта кислота не относится к химоружию. На почве она выветривается, растворяется, улетучивается. Как химоружие ее сейчас не используют. В последний раз это было в 1916 году во время Первой мировой войны», — объяснил полковник в отставке. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении украинской стороной химического оружия. По его словам, отравляющие вещества сбрасывали с дронов
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