Полковник Литовкин предупредил об опасности украинского химоружия для приграничных территорий

07 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Украину заподозрили в применении химоружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники способны донести химоружие до российских территорий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Если вопрос стоит, могут ли донести беспилотники [химоружие] до российской территории — безусловно. Тем более до Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Они могут долететь до пограничных территорий: Белгородской, Курской областей, например. Упала же ракета в Калужской области, которую они запустили, поэтому можно ожидать чего угодно», — сказал Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что нужно разобраться, какое химоружие имеется в распоряжении ВСУ, чтобы не устраивать панику. «Оно перечислено в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Если это синильная кислота, то ей можно отравить человека, если ему в рот ее залить или сделать укол, конечно, он умрет. Ее используют американцы при исполнении приговора к казни. Но эта кислота не относится к химоружию. На почве она выветривается, растворяется, улетучивается. Как химоружие ее сейчас не используют. В последний раз это было в 1916 году во время Первой мировой войны», — объяснил полковник в отставке. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении украинской стороной химического оружия. По его словам, отравляющие вещества сбрасывали с дронов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские беспилотники способны донести химоружие до российских территорий. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Если вопрос стоит, могут ли донести беспилотники [химоружие] до российской территории — безусловно. Тем более до Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Они могут долететь до пограничных территорий: Белгородской, Курской областей, например. Упала же ракета в Калужской области, которую они запустили, поэтому можно ожидать чего угодно», — сказал Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что нужно разобраться, какое химоружие имеется в распоряжении ВСУ, чтобы не устраивать панику. «Оно перечислено в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Если это синильная кислота, то ей можно отравить человека, если ему в рот ее залить или сделать укол, конечно, он умрет. Ее используют американцы при исполнении приговора к казни. Но эта кислота не относится к химоружию. На почве она выветривается, растворяется, улетучивается. Как химоружие ее сейчас не используют. В последний раз это было в 1916 году во время Первой мировой войны», — объяснил полковник в отставке. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении украинской стороной химического оружия. По его словам, отравляющие вещества сбрасывали с дронов