Readovka: ВСУ использовали в Артемовске запрещенное химоружие

05 февраля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

ВСУ пошли на крайние меры в Артемовске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия в Артемовске (Бахмуте) сбросила с беспилотников запрещенное химическое оружие. Об этом рассказали военные корреспонденты. «На позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. Подобные „приспособления“ уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки „сюрприза“ оставляли после себя химические ожоги», — передает Readovka со ссылкой на военкоров. Ранее украинский военный блогер Юрий Мадяр опубликовал видео и показал химические боеприпасы. Он намекал, что ВСУ собираются использовать его для удара по объектам в Артемовске, отмечает издание. В Бахмуте идут тяжелейшие бои, сообщали в ЧВК «Вагнер». Украинская армия отступила из северных районов, передает «Царьград». Российская армия готовится взять город в кольцо. В Офисе президента Украины признали, что платят высокую цену за удержание позиций, но не будут сдавать Бахмут. Запад советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать город, передает деловое издание «Взгляд».

Украинская армия в Артемовске (Бахмуте) сбросила с беспилотников запрещенное химическое оружие. Об этом рассказали военные корреспонденты. «На позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. Подобные „приспособления“ уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки „сюрприза“ оставляли после себя химические ожоги», — передает Readovka со ссылкой на военкоров. Ранее украинский военный блогер Юрий Мадяр опубликовал видео и показал химические боеприпасы. Он намекал, что ВСУ собираются использовать его для удара по объектам в Артемовске, отмечает издание. В Бахмуте идут тяжелейшие бои, сообщали в ЧВК «Вагнер». Украинская армия отступила из северных районов, передает «Царьград». Российская армия готовится взять город в кольцо. В Офисе президента Украины признали, что платят высокую цену за удержание позиций, но не будут сдавать Бахмут. Запад советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать город, передает деловое издание «Взгляд».