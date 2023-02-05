Readovka: ВСУ использовали в Артемовске запрещенное химоружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, наемник
ВСУ пошли на крайние меры в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия в Артемовске (Бахмуте) сбросила с беспилотников запрещенное химическое оружие. Об этом рассказали военные корреспонденты.

«На позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. Подобные „приспособления“ уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки „сюрприза“ оставляли после себя химические ожоги», — передает Readovka со ссылкой на военкоров.

Ранее украинский военный блогер Юрий Мадяр опубликовал видео и показал химические боеприпасы. Он намекал, что ВСУ собираются использовать его для удара по объектам в Артемовске, отмечает издание.

В Бахмуте идут тяжелейшие бои, сообщали в ЧВК «Вагнер». Украинская армия отступила из северных районов, передает «Царьград». Российская армия готовится взять город в кольцо. В Офисе президента Украины признали, что платят высокую цену за удержание позиций, но не будут сдавать Бахмут. Запад советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать город, передает деловое издание «Взгляд».

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия в Артемовске (Бахмуте) сбросила с беспилотников запрещенное химическое оружие. Об этом рассказали военные корреспонденты. «На позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. Подобные „приспособления“ уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки „сюрприза“ оставляли после себя химические ожоги», — передает Readovka со ссылкой на военкоров. Ранее украинский военный блогер Юрий Мадяр опубликовал видео и показал химические боеприпасы. Он намекал, что ВСУ собираются использовать его для удара по объектам в Артемовске, отмечает издание. В Бахмуте идут тяжелейшие бои, сообщали в ЧВК «Вагнер». Украинская армия отступила из северных районов, передает «Царьград». Российская армия готовится взять город в кольцо. В Офисе президента Украины признали, что платят высокую цену за удержание позиций, но не будут сдавать Бахмут. Запад советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому сдать город, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...