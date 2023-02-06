06 февраля 2023
05 февраля 2023

Вице-губернатор Тиртока: мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь нет разделения между мобилизованными, контрактниками и добровольцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU заявил вице-губернатор Югры Александр Тиртока.

«Добровольцы и контрактники еще с октября в секторе СВО. Теперь и мобилизованные. В учебных центрах никого нет. У кого-то идет распределение по боевым частям для ведения спецоперации», — сказал Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. В первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов, координация с министерством обороны и работа с военнослужащими Ханты-Мансийского автономного округа в секторе СВО.

Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.

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Мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU заявил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Добровольцы и контрактники еще с октября в секторе СВО. Теперь и мобилизованные. В учебных центрах никого нет. У кого-то идет распределение по боевым частям для ведения спецоперации», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. В первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов, координация с министерством обороны и работа с военнослужащими Ханты-Мансийского автономного округа в секторе СВО. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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