Вице-губернатор Тиртока: мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне СВО

07 февраля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Теперь нет разделения между мобилизованными, контрактниками и добровольцами Фото: участник спецоперации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU заявил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Добровольцы и контрактники еще с октября в секторе СВО. Теперь и мобилизованные. В учебных центрах никого нет. У кого-то идет распределение по боевым частям для ведения спецоперации», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. В первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов, координация с министерством обороны и работа с военнослужащими Ханты-Мансийского автономного округа в секторе СВО.



Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.

Мобилизованные из ХМАО приступили к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU заявил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Добровольцы и контрактники еще с октября в секторе СВО. Теперь и мобилизованные. В учебных центрах никого нет. У кого-то идет распределение по боевым частям для ведения спецоперации», — сказал Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока собирается чаще бывать в зоне СВО. Это связано с его новыми функциональными задачами после перераспределения полномочий в окружном правительстве. В первую очередь, в его новых функциях будет координация по восстановлению новых российских регионов, координация с министерством обороны и работа с военнослужащими Ханты-Мансийского автономного округа в секторе СВО. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.