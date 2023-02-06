Источник раскрыл, когда в Перми ждут Владимира Путина

Власти Перми надеются, что Путин приедет в сентябре 2023 года

Владимир Путин как правило участвует в форуме «Россия — спортивная держава» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Пермского края рассчитывают, что в сентябре 2023 года в Пермь приедет президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что он примет участие в форуме «Россия — спортивная держава», говорят источники URA.RU в политэлитах.

«Форум является одним из знаковых событий праздничной линейки мероприятий к 300-летию. Власти очень надеются, что президент приедет на форум. И тем самым примет участие в праздновании юбилея Перми», — отметил источник.

В администрации губернатора отказались от комментариев. Источник, близкий к ведомству, отметил, что первое лицо страны, как правило, всегда принимает участие в форуме «Россия — спортивная держава». URA.RU направило запрос в администрацию президента. На момент публикации ответ не был получен.

В декабре 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел в Перми заседание оргкомитета по подготовке форума «Россия — спортивная держава». Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил надежду, что весной в Пермь приедет премьер-министр Михаил Мишустин. В это время в краевой столице пройдет форум малых городов и исторических поселений, который, как правило, посещает председатель правительства РФ.