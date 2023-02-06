Подполковник Марочко раскрыл, почему жители Бахмута помогают ВСУ

Подполковник Марочко: ВСУ берут в заложники жителей Бахмута и заставляют работать на них

07 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ шантажируют жителей Бахмута, считает Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ берут в заложники жителей Бахмута (Артемовский) в ДНР и заставляют их родственников работать на армию Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «К сожалению, я могу подтвердить, что такие факты присутствуют. Узнавал эту информацию у своих источников. Причины на самом деле абсолютно разные. Здесь нельзя осуждать людей, потому что, по сути, они являются заложниками украинских бандформирований. Их абсолютно под разными предлогами заставляют это делать, начиная с того, что людям нужно прокормить свою семью. Таким образом им платят за это. Та тяжелая ситуация, которая есть у многих жителей Артемовска, заставляет их выполнять ту работу, которую они в принципе не очень хотят делать. Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейства, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют и в качестве живого щита и в качестве заложников», — объяснил Андрей Марочко. По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в Бахмуте нет граждан, поддерживающих киевский режим. «В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили: „Никого мы эвакуировать отсюда не будем, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир“. Поэтому здесь нужно очень подходить комплексно к данному вопросу и рассматривать каждый факт индивидуально», — подчеркнул Марочко. Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские солдаты переодевают жителей Бахмута в форму ВСУ и отправляют на разведку. Гражданских часто используют и в качестве живого щита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ берут в заложники жителей Бахмута (Артемовский) в ДНР и заставляют их родственников работать на армию Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «К сожалению, я могу подтвердить, что такие факты присутствуют. Узнавал эту информацию у своих источников. Причины на самом деле абсолютно разные. Здесь нельзя осуждать людей, потому что, по сути, они являются заложниками украинских бандформирований. Их абсолютно под разными предлогами заставляют это делать, начиная с того, что людям нужно прокормить свою семью. Таким образом им платят за это. Та тяжелая ситуация, которая есть у многих жителей Артемовска, заставляет их выполнять ту работу, которую они в принципе не очень хотят делать. Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейства, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют и в качестве живого щита и в качестве заложников», — объяснил Андрей Марочко. По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в Бахмуте нет граждан, поддерживающих киевский режим. «В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили: „Никого мы эвакуировать отсюда не будем, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир“. Поэтому здесь нужно очень подходить комплексно к данному вопросу и рассматривать каждый факт индивидуально», — подчеркнул Марочко. Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские солдаты переодевают жителей Бахмута в форму ВСУ и отправляют на разведку. Гражданских часто используют и в качестве живого щита.