06 февраля 2023

Подполковник Марочко раскрыл, почему жители Бахмута помогают ВСУ

Подполковник Марочко: ВСУ берут в заложники жителей Бахмута и заставляют работать на них
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, нашивка, днр, шеврон, талаковка, линия фронта, знаки различия
ВСУ шантажируют жителей Бахмута, считает Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ берут в заложники жителей Бахмута (Артемовский) в ДНР и заставляют их родственников работать на армию Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«К сожалению, я могу подтвердить, что такие факты присутствуют. Узнавал эту информацию у своих источников. Причины на самом деле абсолютно разные. Здесь нельзя осуждать людей, потому что, по сути, они являются заложниками украинских бандформирований. Их абсолютно под разными предлогами заставляют это делать, начиная с того, что людям нужно прокормить свою семью. Таким образом им платят за это. Та тяжелая ситуация, которая есть у многих жителей Артемовска, заставляет их выполнять ту работу, которую они в принципе не очень хотят делать. Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейства, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют и в качестве живого щита и в качестве заложников», — объяснил Андрей Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в Бахмуте нет граждан, поддерживающих киевский режим. «В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили: „Никого мы эвакуировать отсюда не будем, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир“. Поэтому здесь нужно очень подходить комплексно к данному вопросу и рассматривать каждый факт индивидуально», — подчеркнул Марочко.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские солдаты переодевают жителей Бахмута в форму ВСУ и отправляют на разведку. Гражданских часто используют и в качестве живого щита.

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ВСУ берут в заложники жителей Бахмута (Артемовский) в ДНР и заставляют их родственников работать на армию Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «К сожалению, я могу подтвердить, что такие факты присутствуют. Узнавал эту информацию у своих источников. Причины на самом деле абсолютно разные. Здесь нельзя осуждать людей, потому что, по сути, они являются заложниками украинских бандформирований. Их абсолютно под разными предлогами заставляют это делать, начиная с того, что людям нужно прокормить свою семью. Таким образом им платят за это. Та тяжелая ситуация, которая есть у многих жителей Артемовска, заставляет их выполнять ту работу, которую они в принципе не очень хотят делать. Есть факты, когда ВСУ просто берут в заложники близких родственников и заставляют либо глав семейства, либо близких делать вот такие вылазки к нашим позициям, чтобы передавать эти данные украинским боевикам. Также они их используют и в качестве живого щита и в качестве заложников», — объяснил Андрей Марочко. По словам подполковника Народной милиции ЛНР, в Бахмуте нет граждан, поддерживающих киевский режим. «В Артемовске практически нет проукраинских людей. Мы неоднократно наблюдали такие заявления из уст украинских так называемых патриотов. Они говорили: „Никого мы эвакуировать отсюда не будем, поскольку здесь осталась одна русня, и они ждут русский мир“. Поэтому здесь нужно очень подходить комплексно к данному вопросу и рассматривать каждый факт индивидуально», — подчеркнул Марочко. Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские солдаты переодевают жителей Бахмута в форму ВСУ и отправляют на разведку. Гражданских часто используют и в качестве живого щита.
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