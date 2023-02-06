Свердловский мэр, которого спасала УГМК, уходит в отставку

До назначения в Среднеуральск Александр Ковальчик был первым-вице-мэром Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик в ближайшее время покинет свой пост. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к свердловскому кабмину.

Предполагаемая причина отставки — конфликт Ковальчика с думой. Возглавив муниципалитет в апреле 2021-го года, он начал пересматривать старые порядки в различных сферах и задел интересы своего предшественника Андрея Зашляпина — ныне депутата и одного из фронтменов думы. Противостояние настолько серьезно, что до сих пор не принят бюджет Среднеуральска на 2023 год.

Ковальчик мог лишиться кресла еще осенью 2022-го, сразу после губернаторских выборов: Среднеуральск попал в пятерку городов с нижайшим уровнем поддержки действующего главы региона Евгения Куйвашева. Но за мэра вступилась УГМК в лице Среднеуральского медеплавильного завода. Резиденции губернатора Ковальчик тогда дал обещание остановить политический кризис в кратчайшие сроки.

Дозвониться до него к моменту публикации корреспонденту не удалось (на сообщение в мессенджере чиновник пока не отреагировал). Каким будет его следующее место работы, неизвестно.

Источник в резиденции главы региона уточнил, что перед назначением в Среднеуральск руководство области якобы давало понять Ковальчику, что «имеет на него большие планы». Поэтому он предположил, что управленческий опыт Ковальчика «еще будет востребован».

С начала 2019 года по декабрь 2020-го Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. На эту позицию он перешел с поста министра экономики Свердловской области, а в 2010—2018 годах Ковальчик возглавлял ЕМУП «Водоканал». Силовики дважды подвергали его работу на предприятии серьезной ревизии — в 2013 году, когда он даже провел полгода в СИЗО, и в 2019-м. Но в обоих случаях уголовные дела разваливались.