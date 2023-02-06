06 февраля 2023

Wildberries заставят отменить плату за возврат товаров для всех пользователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициаторы считают, что такие штрафы незаконны Фото:

Популярный российский маркетплейс Wildberries намерены вынудить отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам. Такую просьбу в Роспотребнадзор внесла компания «Общественная потребительская инициатива».

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: организация намерена заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее», — цитирует письмо ОПИ газета «Известия».

В данный момент маркетплейс взимает плату в размере от 75 до 100 рублей за возврат товаров, которые по какой-либо причине не подошли покупателю. Инициаторы уверены, что компания может брать деньги за доставку товара на дом, но в пунктах выдачи покупок возврат должен осуществляться бесплатно.

Ранее стало известно, что Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. В компании рассказали, что с 2020 года тестирует разные модели доставки. В Роспотребнадзоре агентству URA.RU ответили, что такие штрафы не противоречат закону.

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Популярный российский маркетплейс Wildberries намерены вынудить отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам. Такую просьбу в Роспотребнадзор внесла компания «Общественная потребительская инициатива». «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: организация намерена заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее», — цитирует письмо ОПИ газета «Известия». В данный момент маркетплейс взимает плату в размере от 75 до 100 рублей за возврат товаров, которые по какой-либо причине не подошли покупателю. Инициаторы уверены, что компания может брать деньги за доставку товара на дом, но в пунктах выдачи покупок возврат должен осуществляться бесплатно. Ранее стало известно, что Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. В компании рассказали, что с 2020 года тестирует разные модели доставки. В Роспотребнадзоре агентству URA.RU ответили, что такие штрафы не противоречат закону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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