Wildberries заставят отменить плату за возврат товаров для всех пользователей

07 февраля 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Инициаторы считают, что такие штрафы незаконны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Популярный российский маркетплейс Wildberries намерены вынудить отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам. Такую просьбу в Роспотребнадзор внесла компания «Общественная потребительская инициатива». «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: организация намерена заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее», — цитирует письмо ОПИ газета «Известия». В данный момент маркетплейс взимает плату в размере от 75 до 100 рублей за возврат товаров, которые по какой-либо причине не подошли покупателю. Инициаторы уверены, что компания может брать деньги за доставку товара на дом, но в пунктах выдачи покупок возврат должен осуществляться бесплатно. Ранее стало известно, что Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. В компании рассказали, что с 2020 года тестирует разные модели доставки. В Роспотребнадзоре агентству URA.RU ответили, что такие штрафы не противоречат закону.

Популярный российский маркетплейс Wildberries намерены вынудить отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам. Такую просьбу в Роспотребнадзор внесла компания «Общественная потребительская инициатива». «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: организация намерена заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее», — цитирует письмо ОПИ газета «Известия». В данный момент маркетплейс взимает плату в размере от 75 до 100 рублей за возврат товаров, которые по какой-либо причине не подошли покупателю. Инициаторы уверены, что компания может брать деньги за доставку товара на дом, но в пунктах выдачи покупок возврат должен осуществляться бесплатно. Ранее стало известно, что Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. В компании рассказали, что с 2020 года тестирует разные модели доставки. В Роспотребнадзоре агентству URA.RU ответили, что такие штрафы не противоречат закону.