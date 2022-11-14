14 ноября 2022

Челябинский боец отряда Кадырова вернулся на фронт после пневмонии. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военный вылечил пневмонию за пять дней Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, вернувшийся в отряд спецназа Кадырова после тяжелого ранения, и сразу же заболевший пневмонией, справился с болезнью и вернулся на службу. Об этом он написал в социальных сетях.

«Пневмонию подлечил. Снова в строю на службе», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

По словам «Якудзы», лечение заняло у него пять дней. До конца выздороветь не удалось, но он рвется в бой.

Воложанин получил двустороннюю пневмонию 10 ноября, практически сразу после своего возвращения на фронт. До этого он несколько месяцев проходил лечение в госпиталях страны. У него было серьезное ранение. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз.

«Якудза» начал участие в спецоперации в мае. Сама же она продолжается с 24 февраля. Перед российскими военнослужащими стоит задача защитить жителей освобожденных территорий от геноцида, которому их подвергали украинские власти.

Александр «Якудза» Воложанин (слева) справился с пневмонией и вернулся на фронт
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Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, вернувшийся в отряд спецназа Кадырова после тяжелого ранения, и сразу же заболевший пневмонией, справился с болезнью и вернулся на службу. Об этом он написал в социальных сетях. «Пневмонию подлечил. Снова в строю на службе», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте». По словам «Якудзы», лечение заняло у него пять дней. До конца выздороветь не удалось, но он рвется в бой. Воложанин получил двустороннюю пневмонию 10 ноября, практически сразу после своего возвращения на фронт. До этого он несколько месяцев проходил лечение в госпиталях страны. У него было серьезное ранение. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз. «Якудза» начал участие в спецоперации в мае. Сама же она продолжается с 24 февраля. Перед российскими военнослужащими стоит задача защитить жителей освобожденных территорий от геноцида, которому их подвергали украинские власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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