Военный вылечил пневмонию за пять дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, вернувшийся в отряд спецназа Кадырова после тяжелого ранения, и сразу же заболевший пневмонией, справился с болезнью и вернулся на службу. Об этом он написал в социальных сетях.

«Пневмонию подлечил. Снова в строю на службе», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

По словам «Якудзы», лечение заняло у него пять дней. До конца выздороветь не удалось, но он рвется в бой.

Воложанин получил двустороннюю пневмонию 10 ноября, практически сразу после своего возвращения на фронт. До этого он несколько месяцев проходил лечение в госпиталях страны. У него было серьезное ранение. В одном из боев по его позиции выстрелил вражеский танк. Один из осколков вошел в голову военному. При его удалении хирурги были вынуждены удалить и глаз.

«Якудза» начал участие в спецоперации в мае. Сама же она продолжается с 24 февраля. Перед российскими военнослужащими стоит задача защитить жителей освобожденных территорий от геноцида, которому их подвергали украинские власти.