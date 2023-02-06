Тюменцы отказываются от отдыха в Турции из-за серии землетрясений

07 февраля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Землетрясения не коснулись курортной зоны Турции Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Жители Тюменской области начали отказываться от отдыха в Турции из-за серии землетрясений, которые произошли в этой стране. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к туриндустрии. 6 февраля на территории Турции были зафиксированы землетрясения магнитудой 7, 8 балла, которые признаны самыми крупными в регионе за последние годы. «Отказы от путевок начались почти сразу после начала катаклизма. Несмотря на то, что землетрясения были зафиксированы не в курортной зоне, люди все равно боятся. К тому же, многие тюменцы считают, что сейчас в стране будет не до туристов: нужно восстанавливать инфраструктуру. Пока отказываются в основном от туров, запланированных на майские праздники», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в Турции 6 февраля. Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. Жертвами стихии стали более пяти тысяч человек. Более 23 тысяч — получили ранения различной степени тяжести. В туристические агентства Anextour и Pegas Touristik направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Жители Тюменской области начали отказываться от отдыха в Турции из-за серии землетрясений, которые произошли в этой стране. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к туриндустрии. 6 февраля на территории Турции были зафиксированы землетрясения магнитудой 7, 8 балла, которые признаны самыми крупными в регионе за последние годы. «Отказы от путевок начались почти сразу после начала катаклизма. Несмотря на то, что землетрясения были зафиксированы не в курортной зоне, люди все равно боятся. К тому же, многие тюменцы считают, что сейчас в стране будет не до туристов: нужно восстанавливать инфраструктуру. Пока отказываются в основном от туров, запланированных на майские праздники», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в Турции 6 февраля. Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. Жертвами стихии стали более пяти тысяч человек. Более 23 тысяч — получили ранения различной степени тяжести. В туристические агентства Anextour и Pegas Touristik направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.