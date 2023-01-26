На депутатский мандат в пермском заксобрании претендуют товарищ Махонина и бывший вице-премьер

27 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Татьяна Абдуллина хочет вернуться во власть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В числе претендентов на мандат депутата Антона Удальева, который, как ожидается, скоро переедет на работу в мэрию Москвы, претендуют президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина. Об этом рассказали источники в политэлитах региона. Довыборы пройдут в сентябре 2023 года. «Шубодеров считается близким к губернатору. И он всячески помогает ему со зрелищными мероприятиями, взять хотя бы парад звезд фигурного катания в новогодние каникулы на площади перед драмтеатром», — говорит собеседник. Другой собеседник отмечает, что на мандат претендует Татьяна Абдуллина. После ухода из правительства и недостаточном для получения мандата результате «Единой России» на выборах в заксобрание в 2021 году, она осталась не у дел. Хотя выиграть по спискам в Березниках в принципе проблематично, тем более, не с первой строчки. Еще один собеседник полагает, что на место в парламенте может претендовать кто-то из членов правительства, которые в феврале могут оставить должности. Источник в политтусовке добавляет в список еще и выходцев из Чусового. «Не просто же так губернатор Дмитрий Махонин, который 27 февраля работал в Чусовом, посещал „Чусовской металлургический завод“, который входит в ОМК. Возможно, представлять интересы города в краевом заксобрании будет выходец с завода», — рассуждает собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента агентства. Антон Удальев отметил, что рассуждать о кандидатурах преждевременно. Он продолжает работать в избирательном округе как депутат. «Я убежден, что представлять интересы территории должен человек, который готов глубоко погрузиться в проблемы Чусовского и Горнозаводского округов, воспринимать эту работу не как получение некоего статуса, а как тяжелый ежедневный труд на земле. Должен вникать в проблемы не только с уровня края, но и на уровне каждого отдельно взятого поселка», — подчеркнул он. На этой неделе стало известно, что председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев в ближайшее время может занять пост заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы. Ранее он работал вице-премьером в правительстве экс-губернатора Максима Решетникова. В сентябре 2020 года он был избран депутатом заксобрания по округу №17 (Чусовой, Горнозаводск). В 2021 году он переизбрался и занял пост председателя комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В числе претендентов на мандат депутата Антона Удальева, который, как ожидается, скоро переедет на работу в мэрию Москвы, претендуют президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина. Об этом рассказали источники в политэлитах региона. Довыборы пройдут в сентябре 2023 года. «Шубодеров считается близким к губернатору. И он всячески помогает ему со зрелищными мероприятиями, взять хотя бы парад звезд фигурного катания в новогодние каникулы на площади перед драмтеатром», — говорит собеседник. Другой собеседник отмечает, что на мандат претендует Татьяна Абдуллина. После ухода из правительства и недостаточном для получения мандата результате «Единой России» на выборах в заксобрание в 2021 году, она осталась не у дел. Хотя выиграть по спискам в Березниках в принципе проблематично, тем более, не с первой строчки. Еще один собеседник полагает, что на место в парламенте может претендовать кто-то из членов правительства, которые в феврале могут оставить должности. Источник в политтусовке добавляет в список еще и выходцев из Чусового. «Не просто же так губернатор Дмитрий Махонин, который 27 февраля работал в Чусовом, посещал „Чусовской металлургический завод“, который входит в ОМК. Возможно, представлять интересы города в краевом заксобрании будет выходец с завода», — рассуждает собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента агентства. Антон Удальев отметил, что рассуждать о кандидатурах преждевременно. Он продолжает работать в избирательном округе как депутат. «Я убежден, что представлять интересы территории должен человек, который готов глубоко погрузиться в проблемы Чусовского и Горнозаводского округов, воспринимать эту работу не как получение некоего статуса, а как тяжелый ежедневный труд на земле. Должен вникать в проблемы не только с уровня края, но и на уровне каждого отдельно взятого поселка», — подчеркнул он. На этой неделе стало известно, что председатель комитета по инфраструктуре заксобрания Антон Удальев в ближайшее время может занять пост заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы. Ранее он работал вице-премьером в правительстве экс-губернатора Максима Решетникова. В сентябре 2020 года он был избран депутатом заксобрания по округу №17 (Чусовой, Горнозаводск). В 2021 году он переизбрался и занял пост председателя комитета.