Депутат Госдумы призвал запретить использовать дроны в России

Некоторые беспилотники ВСУ проникают на приграничные территории, напомнил Дмитрий Гусев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

По всей России необходимо запретить использование дронов, включая квадрокоптеры, чтобы было проще распознавать украинские летательные аппараты. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

«Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях», — сказал Дмитрий Гусев.

Он объяснил, что таким образом можно будет сократить число диверсий с использованием данных летательных аппаратов. «Это необходимо для того, чтобы понимать, что если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать. Пока некоторые проникают (на территорию России — прим. ред.). Не все мы пока можем отловить», — отметил депутат. По его словам, стоит сделать исключения в ряде случаев. «Если съемка необходима, например для СМИ или художественных фильмов. Ее можно проводить с разрешения компетентных органов», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявлял, что дроны, которые производит Украина, способны преодолеть систему ПВО России и нанести удары по инфраструктуре в пределах сотен километров от места запуска. Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год) полковник запаса Сергей Хатылев предупредил, что опасными могут быть даже квадрокоптеры, размером 15 на 15 см.