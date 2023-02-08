Депутат Госдумы призвал запретить использовать дроны в России

По всей России необходимо запретить использование дронов, включая квадрокоптеры, чтобы было проще распознавать украинские летательные аппараты. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.
«Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях», — сказал Дмитрий Гусев.
Он объяснил, что таким образом можно будет сократить число диверсий с использованием данных летательных аппаратов. «Это необходимо для того, чтобы понимать, что если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать. Пока некоторые проникают (на территорию России — прим. ред.). Не все мы пока можем отловить», — отметил депутат. По его словам, стоит сделать исключения в ряде случаев. «Если съемка необходима, например для СМИ или художественных фильмов. Ее можно проводить с разрешения компетентных органов», — добавил собеседник URA.RU.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявлял, что дроны, которые производит Украина, способны преодолеть систему ПВО России и нанести удары по инфраструктуре в пределах сотен километров от места запуска. Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год) полковник запаса Сергей Хатылев предупредил, что опасными могут быть даже квадрокоптеры, размером 15 на 15 см.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
По всей России необходимо запретить использование дронов, включая квадрокоптеры, чтобы было проще распознавать украинские летательные аппараты. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «Будет разумно на время специальной операции запретить любое использование дронов кроме как в военных целях. Это будет правильная идея. Надо это делать. Сейчас запрет существует только на приграничных территориях», — сказал Дмитрий Гусев. Он объяснил, что таким образом можно будет сократить число диверсий с использованием данных летательных аппаратов. «Это необходимо для того, чтобы понимать, что если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать. Пока некоторые проникают (на территорию России — прим. ред.). Не все мы пока можем отловить», — отметил депутат. По его словам, стоит сделать исключения в ряде случаев. «Если съемка необходима, например для СМИ или художественных фильмов. Ее можно проводить с разрешения компетентных органов», — добавил собеседник URA.RU. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявлял, что дроны, которые производит Украина, способны преодолеть систему ПВО России и нанести удары по инфраструктуре в пределах сотен километров от места запуска. Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год) полковник запаса Сергей Хатылев предупредил, что опасными могут быть даже квадрокоптеры, размером 15 на 15 см.