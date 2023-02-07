Компанию, сломавшую карьеру бывшему челябинскому губернатору, банкротят

Компанию, из-за которой Борис Дубровский лишился должности губернатора региона, хотят обанкротить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске компанию «Южуралмост», из-за которой свой пост вынужден был покинуть экс-губернатор региона Борис Дубровский, требуют признать банкротом. Как следует из данных федресурса, соответствующее заявление опубликовало ООО «Урал-Сервис-Групп» («УСГ»).

«ООО „УСГ“ настоящим заявлением сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании АО „Южуралмост“ банкротом. Основание: наличие у компании признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом», — отмечается в заявлении.

При этом ликвидировать в настоящее время «Южуралмост» невозможно. По просьбе самой компании такую обеспечительную меру утвердили в рамках процесса по иску челябинского отделения фонда соцстрахования РФ. Фонд намеревается взыскать с дорожников почти 22 млн рублей капитализированных платежей.

Финансовое положение «Южуралмоста» остается напряженным. По данным сервиса СБИС, в последние годы доходы предприятия имеют тенденцию к снижению. Прибыль сокращалась на 58.5% в год. Одновременно «Южуралмост» должен уплатить штраф в сумме 484 млн рублей. Санкции наложены по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компании приходится расплачиваться за два антимонопольных соглашения на 2,4 млрд рублей.

Должность губернатора региона Дубровскому пришлось покинуть досрочно в марте 2019 года. В ФАС тогда высказали претензии к «Южуралмосту» из-за картельного сговора. Как посчитали антимонопольщики, многомиллиардные тендеры позволили «Южуралмосту» в течение нескольких лет зарабатывать на дорожных ремонтах.