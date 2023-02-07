Украинский генерал заявил о скором оставлении Артемовска

Генерал-майор СБУ в запасе Ягун подтвердил огромные потери ВСУ под Артемовском

07 февраля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ в Артемовске несоизмеримы поставленным целям Украины, заявил Виктор Ягун Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) обговаривают решение об уходе из Артемовска (Бахмут). Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун. «В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города», — заявил Виктор Ягун в интервью Politeka Online. Он подчеркнул, что основной причиной такого решения будет являться осознание факта, что потери ВСУ в Артемовске несоизмеримы их поставленным целям. Ягун подчеркнул, что если не уйти, то Украина окажется в невыгодной ситуации. Ранее сообщалось, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Уточняется, что ВС РФ берут город в кольцо. При этом президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент проводятся активные боевые столкновения между российской и украинской армиями за город Артемовск (Бахмут). Ранее сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нанес удары по позициям ВСУ в районе Бахмута, пишут «Дни.ру». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что в районах Угледара и Артемовска боевые действия развиваются успешно, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) обговаривают решение об уходе из Артемовска (Бахмут). Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун. «В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города», — заявил Виктор Ягун в интервью Politeka Online. Он подчеркнул, что основной причиной такого решения будет являться осознание факта, что потери ВСУ в Артемовске несоизмеримы их поставленным целям. Ягун подчеркнул, что если не уйти, то Украина окажется в невыгодной ситуации. Ранее сообщалось, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Уточняется, что ВС РФ берут город в кольцо. При этом президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент проводятся активные боевые столкновения между российской и украинской армиями за город Артемовск (Бахмут). Ранее сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин нанес удары по позициям ВСУ в районе Бахмута, пишут «Дни.ру». Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что в районах Угледара и Артемовска боевые действия развиваются успешно, сообщает RT.